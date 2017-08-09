IŞİD'li Müdür Yardımcısı yakalandı

İstanbul TEM Polisi'nin Ağrı ve Hatay'a düzenlediği IŞİD operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin bir okulda müdür yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) IŞİD’e yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Başsavcısı Ufukcan Gazezoğlu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütünün Ağrı ve Hatay’da aktif olan bir hücresi belirlendi. TEM polisinin teknik ve fiziki takibinde 7 isme ulaşıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli de yakalandı.

OKUL MÜDÜR YARDIMCISI

Hatay’da gözaltına alınan şüphelilerden A.B.’nin Hatay’ın Hassa İlçesi’ndeki bir okulda müdür yardımcısı olduğu belirlendi. Çalışmalarda A.B.’nin İstanbul’daki IŞİD üyeleri ile örgütsel faaliyeti olduğu tespit edildi.

TÜRKİYE HEDEF

Yakalanan gider bir şüpheli S.F.’nin ise örgütün Suriye’deki üst düzey isimleri ile irtibatlı olduğu anlaşıldı. Şüpheliden elde edilen dijital bir belge ise, S.F.’nin Suriye’de savaşmak istediğini ancak terör örgütünün üst düzey isimlerinin Türkiye’yi işaret ettiği öğrenildi. İddiaya göre, S.F.’ye cihadı Suriye’de değil, Türkiye’de gerçekleştirmesi talimatı verildi. Örgütün bu amaçla S.F.’ye “Yalnız Kurt” isimli bir el kitapçığı gönderildiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.