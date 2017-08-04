Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, torpilli mülakata el attı!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 3-21 Temmuz tarihleri arasında okul müdürlerinin belli olacağı sözlü mülakatla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul'da yaşanan torpilli mülakat ve atamalarla ilgili soruşturma talimatı verdi.

SKANDAL NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTI?

Milli Eğitim Bakanlığı 3-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında yönetici adaylarıyla sözlü mülakat yaptı. Mülakatlar devam ederken Türk Eğitim Sen 9 Nolu Şube Başkanı Enver Demir'e bir ihbar listesi geldi. Adı geçen listenin Eğitim Bir Sen tarafından hazırlandığı ve yönetici adaylarının alacağı puanların önceden verildiği, bu torpil listesinin de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildiği iddia edildi. İhbar listesi eline ulaşan Enver Demir, 30 Haziran 2017 tarihinde notere giderek torpil listesini tasdik ettirdi.

"PUANLAR ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ"

Bakanlık tarafından yapılan yönetici mülakat sonuçlarının açıklandığını ve sonuçların kendilerine gelen torpil listesiyle büyük ölçüde aynı olduğunu belirten Demir, "Bize bir ihbar geldi Haziran ayının sonlarında. Diyor ki, “İlçelerin hepsinde hangi adayın kaç puan alması gerektiğini Eğitim Bir Sen listeliyor, bu listeler Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla mülakat komisyonuna iletilecek ve puanlar tanzim edilecek”… Yani puanlar önceden belirlenmiş.

YENİÇAĞ YAZMIŞTI!

Yeniçağ Gazetesi Yazarı ve İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, 28 Temmuz ve 4 Ağustos tarihli yazılarında yaşanan skandalı köşesine taşımıştı.

Çolak, "Noter onaylı torpil" ve "Noter onaylı torpilde 2. perde!" başlıklı yazılarında konuyla ilgili belgelere de yer vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu açık bir tiyatrodur. Kul hakkının nasıl itina ile yendiğinin en net, en açık, en somut delilidir.

Torpille, adam kayırmayla bu ülkenin vatandaşına kurşun sıkma arasında fark yoktur, açık bir ihanettir.FETÖ'nün 15 yıldır devleti ele geçirmek için yaptığı yöntemlerin tamamı hâlâ uygulanmakta, vatandaşların hakkı yenmekte, adalet ortadan kaldırılmaktadır.

Bu tabloda eğitimin ilerlemesi, gelecek nesillerin sağlıklı yetiştirilmesi mümkün değildir.Silivri'deki skandal, büyük resmin küçük bir parçasıdır. Büyük resim ise OHAL ve FETÖ bahane edilerek torpilin her yere girmesi, adaletsizliklerin olağan hale getirilmesidir.

Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim süreçlerindeki gelişimleri; bu tutarsızlıklar, bu hak yemeler ile nasıl sağlanacak! Onlarca insanın vebaline girenler, evlerine hangi yüzle ekmek götürecekler!

İşte o yazılar: