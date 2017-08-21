İspanya'daki saldırının şüphelisi öldürüldü

İspanyol polisinden yapılan resmi açıklamada Barcelona saldırısının baş şüphelisinin öldürüldüğü belirtildi.

Uluslararası haber ajansı Reuters’un son dakika olarak abonelerine geçtiği habere göre, polis üzerinde patlayıcı yelek bulunan bir kişiyi öldürdü.

Şüpheli, Barselona'nın kuzeyinde yer alan Subirats ilinde vuruldu.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DOĞRULANDI

İspanyol polisinden yapılan açıklamaya göre, operasyonda minibüs saldırısını gerçekleştiren Fas asıllı Yusuf Ebu Yakup ölü olarak ele geçirildi.

Geçtiğimiz hafta İspanya’nın Barcelona kentinde bir minibüs kaldırımda yürüyen yayaların arasında dalmış, 14 kişinin öldüğü saldırıda 100’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Zanlı ile ilgili ortaya çıkan yeni kamera görüntülerinde Yusuf Ebu yakup’un saldırı sonrası yaya olarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyordu.