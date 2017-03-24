İşsizlik, 2016'da yüzde 10.9 oldu

2015 yılında yüzde 10.3 olan işsizlik oranı, geçtiğimiz yıl yüzde 10.9'a çıktı. Devlet kuruluşu TÜİK'in resmî rakamlarına göre 2016 yılında 3 milyon 330 bin kişi işsiz kaldı.

Yatırımların durduğu, işletmelerin kapandığı, kilit vurulan işyerlerinden çıkartılan çalışanların kendilerini kapının önünde bulduğu Türkiye'de, işsizlik 6 yılın en üst seviyesine çıktı. Yıllık işsizlik, 2010 yılından bu yana zirveyi gördü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl işsizlik yüzde 10.9 oldu.



Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre 273 bin kişi artarak 3 milyon 330 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık artış ile yüzde 10,9 seviyesinde geldi. İşsizlik oranı, erkeklerde 0,4 puanlık artışla yüzde 9,6, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 13,7 oldu.



Aynı yılda; tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,6 puanlık artışla yüzde 13 olarak tahmin edildi. Bu yıl, tarım sektöründe çalışan sayısı 178 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 763 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,5'i tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 7,3'ü inşaat, yüzde 53,7'si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içerisindeki payı 1,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,1 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı.



İşgücü, 2016 yılında bir önceki yıla göre 857 bin kişi artarak 30 milyon 535 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 52 olarak hesaplandı. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 72, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 32,5 olarak geldi.



İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 28,3 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 4,5 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) oldu. En yüksek istihdam oranı yüzde 54 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) Bölgesi'nde görüldü. En düşük istihdam oranı ise yüzde 28 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.



En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 57,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde hesaplandı. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 39,1 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu.

5 GENÇTEN BİRİ İŞ BULAMADI

TÜİK'in hesabına göre; Türkiye'de 15-24 yaş grubunu içerisine alan genç işsizlik oranı geçtiğimiz 2016 yılında 1,1 puanlık artış ile yüzde 19,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,6 puanlık artış ile yüzde 11,1 olarak belirlendi. İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılında, geçen yıla göre 584 bin kişi artarak 27 milyon 205 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 46,3 oldu. Erkeklerde istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 65,1 kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla yüzde 28 olarak gerçekleşti.



5,1 MİLYON İŞSİZ, MAAŞ İÇİN DEVLETE SIĞINDI

Geçtiğimiz 2016 yılında işsizlik maaşı için devlet kapısına başvuranların sayısı yüzde 36 artarak, 5,1 milyon kişiye çıktı. Sadece geçen yılın Aralık ayı ile 2017'nin Ocak ayında 298 bin yeni kişi işsizlik fonuna müracaat etti. İşsizlik maaşı olarak da toplam 3,6 milyar lira ödendi. 2016 yılında işsizlik sigortasına rekor denecek sayıda başvuru geldi. Öyle ki, 2014 yılında işsiz kalan 3 milyon 176 bin 224 kişiye 1.6 milyar lira ödenirken, 2015 yılında işsizlik maaşı alan kişi sayısı yüzde 19 artışla 3 milyon 789 bin 193'e, ödenen para da yüzde 32 artışla 2.1 milyara çıktı. 2016 yılında ise işsizlik sigortasına başvuranların sayısı yüzde 36 artarak, 5 milyon 151 bin 703 kişiye çıktı. Geçen yıl fondan, işsizlik maaşı olarak da toplam 3.6 milyar lira ödendi ki; bu, bir önceki yıla göre fondan ödemelerde yüzde 68 artış anlamına geliyor. Sadece 2016'nın Aralık ayında 140 bin yeni kişi işsizlik sigortası için başvuruda bulundu.