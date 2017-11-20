İYİ Partili Aytun Çıray: Zarrab davası milli bir dava değildir

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Başkanlık Divanı'nında açıklamalarda bulundu. Çıray, Zarrab davasının milli bir dava haline getirilmesine tepki göstererek, "Türk askerinin başına çuval geçirildiğinde neredeydiniz?" dedi.

İyi Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener liderliğinde parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının sürdüğü sıralarda açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Sekreteri, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, NATO'yla yaşanan krizi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Org. Akar'ın NATO konusunda düşüncelerinin farklı olduğunu söyleyen Çıray, Erdoğan'a da skandalı geç öğrenmesinin sebebini sordu.

Reza Zarrab konusunun milli bir dava olmadığına dikkat çeken Çıray, hükümete seslenerek, Yunanistan'ın adalarımızı işgal ettiği ve Türk askerinin başına çuval geçirildiği dönemlerde neden nota verilmediğini sordu.

Çıray, şöyle konuştu:

"ERDOĞAN VE AKAR'IN GÖRÜŞLERİ FARKLI"

Sayın Genelkurmay Başkanı'nın ortaya çıkan skandal olay hakkında NATO'yu kurumsal olarak suçlamadığı, NATO görevlilerinin uygun şekilde tepki gösterdiğini belirttiğini görmekteyiz.

Yani sayın Genelkurmay Başkanı'nın, NATO'yu hedef tahtasına oturtan Sayın Erdoğan'la aynı fikirde olmadığını ifade etmiş oluyoruz. Yani NATO skandalıyla ilgili olarak; sayın Erdoğan'la sayın Genelkurmay Başkanı'nın düşünceleri farklı.

"ERDOĞAN NEDEN 4 GÜN BEKLEDİ?"

Skandal 4 gün gecikmeyle, bir one minute edasıyla açıklandı.

Tatbikat, 8-17 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenmiş, skandal 12 Kasım'da ortaya çıkmıştır. Sayın Erdoğan ise tatbikatın son günü olan 17 Kasım'da, 4 günlük gecikmeyle skandalı öğrenmiştir. Bu durumda Türkiye kamuoyu merak ediyor. Skandalın bilgisi Erdoğan'a 4 gün sonra mı getirildi yoksa o mu açıklama yapmak için 4 gün bekledi.

"ZARRAB DAVASI TÜRKİYE'NİN MİLLİ DAVASI DEĞİLDİR"

Zarrab davası, Türkiye'nin milli davası değildir. Sayın Erdoğan, bugün Libya'da oynanan oyunlara seyirci kalmamaktan ve Körfez'de çıkartılmak istenen kardeş kavgasını söndürmekten bahsediyor. Sayın Erdoğan'a soruyoruz; 4 Temmuz 2003'teki Türk askerinin başına çuval geçirildiğinde tepki gösterip neden protesto notası vermediniz?

Yunanistan Türkiye'ye ait 19 adacığı işgal etti. Nota verildi mi?

Libya-Irak-Suriye, eşbaşkanı olduğunuz BOP projesi dahilinde parçalanmadı mı?

Yerine YPG/PKK unsurlarının yerleşmesine neden olan Süleyman Şah türbesini geri alıp, Türk topraklarını terk eden sizin hükümetiniz değil mi?

O halde bu kadar önemli konularda gösterilmeyen tepkinin nedeni Zarrab davası mı? Başaramayacaksınız. Millet, 'one minute' filmini ikinci bir kez izlemeyecek.