CHP'li Aksünger: "Hakan Atilla anlaşma yoluna gidebilir"

Reza Zarrab davasını yakından takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, davaya ilişkin sosyal medya hesabından ""Hakan Atilla'nın da anlaşma yoluna gideceği yönünde çok güçlü işaretler var" açıklamasında bulundu.

ABD'de Reza Zarrab davasıyla ilgili incelemelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, son yaşanan gelişmelere ilişkin Twitter hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

"Hakan Atilla'nın da anlaşma yoluna gideceği yönünde çok güçlü işaretler var, gizli oturum yapılması buna işaret olabilir" diyen Aksünger'in, açıklamaları şöyle:

İKİ SAAT SÜREN GİZLİ OTURUM

"Zarrab davasında jüri seçimi 27 Kasım'a, duruşmalar 4 Aralık'a ertelendi. Zarrab davasında iki saat kadar önce yapılan ön duruşmaya Reza Zarrab katılmadı. Eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla duruşmada hazır bulundu. Davanın hakimi Richard Berman, yaklaşık iki saat süren gizli bir oturum yaptı. Daha önce bir Türk, bir ABD'li gazeteci alacağını açıklamıştı, ondan da vazgeçti ve içeri kimseyi almadı. Hakan Atilla'nın da anlaşma yoluna gideceği yönünde çok güçlü işaretler var, gizli oturum yapılması buna işaret olabilir."

BİR HAFTALIK ZAMAN DAVANIN GİDİŞİNİ BELİRLEYECEK

"Savcılık, mahkeme ve savunma, yani tüm oyuncular davayı anlaşma ile tamamlamayı hedefliyor olabilir. Bugün normalde jüri belirlenecek ve 27 Kasım'da hızlı – jürili duruşmalara geçilerek dava hızla sonuçlandırılacaktı. Jüri belirleme işlemi 27 Kasım'a, hızlı – jürili yargılama ise 4 Aralık'a ertelendi. Arada ortaya çıkan bir haftalık zaman, davanın gidişatında belirleyici olacak."

OLASI YENİ DAVALAR

"Zarrab ve Atilla'nın anlaşma yoluna gitmesi halinde, jürili duruşmalara gerek kalmadığı için bundan tamamen vazgeçilebilir ve dava onlar açısından karara bağlanabilir. Ancak bu durumda hem bu anlaşma dışında kalan sanıklar açısından, hem de yeni sanıklar, iddianameler eklenerek yeni davalar açılması yüksek ihtimal olacaktır. Olası yeni davalar, başka kurumları ve kişileri gündeme getirebilir. ABD federal yargısı, konuyu takip etmeye devam edecektir, bu kesin. Anlaşma olmaması veya davanın devam etmesi halinde ise, haftaya yeni bir erteleme gündeme gelebilir ve jürili yargılama Ocak 2018'e sarkabilir."