İYİ Partili Durmuş Yılmaz, ekonomide büyümenin şartını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında ekonomiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, Halk TV'de yayınlanan, Cüneyt Akman'ın sunup yönettiği Zamanın Ruhu programında Türkiye'nin ekonomik durumunu değerlendirdi.

Ekonominin 2001'deki krizden daha kötü bir durumda olduğunu söyleyen Yılmaz, büyümenin gerekli şartının 'düşük faiz' olduğunu söyledi.

Yılmaz, düşük faizin de ilk adımda yüksek faize razı olup, piyasanın bunu satın almasını sağlayarak yakalanacağına dikkat çekti.

Durmuş Yılmaz'ın değerlendirmeleri şöyle:

Büyümenin gerekli şartı düşük faizdir. Ama bu yeterli değildir. Bunun arkasında güven lazım, itimat lazım, kaynak bulunması lazım. Bunlar sağlanmadığı, belirsizlik ortadan kalkmadığı sürece böyle zorlayıcı tedbirlerle bu faiz de düşmez, kur da bir yukarı gider.

Gezi Parkı olayları sırasında faiz 4 buçuktu, kur 2.10 seviyelerindeydi. Arkasından bir takım söylemler geldi ve faiz şu anda yüzde 14’lere dayandı, kur da gördüğümüz seviyelere geldi.

Dolayısıyla eğer düşük faiz isteniliyor ise yapılması gereken şey başta yüksek faize razı olmak ve piyasanın bunu satın almasını sağlamaktır.