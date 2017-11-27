İYİ Partili İsmail Ok'tan Devlet Bahçeli'ye cevap

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Bahçeli'nin "Hesabımız acıklı olacak" sözlerine cevap verdi. MHP liderinin sözlerini 'talihsizlik' olarak tanımlayan Ok, "Biz bu millete hizmet için yola çıktık, geri dönüşü yok. Bunlara aldırış etmiyoruz" dedi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Balıkesir'in AKP'li eski Belediye Başkanı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Ok, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik sözlerine de cevap verdi.

Bank Asya'nın önünden geçen kamu çalışanlarının, emeklinin, küçük esnafın ya ihraç edildiğini ya da hapiste olduğunu söyleyen Ok, "Ancak AK Parti yandaşları söz konusu olunca bırakın cezalandırmayı tam tersine terfi ettiriliyor" ifadesini kullandı.

"FETÖ ÜYELİĞİ ŞARTLARINDAN BİRİNİ TAŞIDIĞI HALDE NASIL BELEDİYE BAŞKANI YAPILDI?"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun 17-25 Aralık'tan önce Bank Asya'dan kredi çektiğini, kredi çekerken ipotek olarak gösterdiği gayrimenkulün terkininin bu yıl 14 Haziran'da yapıldığını belirten Ok, "Kafaoğlu, terör örgütü üyeliği şartlarından birisini üzerinde taşıdığı halde nasıl belediye başkanı yapıldı?" diye sordu.

İsmail Ok, Balıkesir'de bir başka belediye başkanının çocuğunun da 15 Temmuz arefesinde FETÖ okullarının birinden mezun olduğunu ve bu belediye başkanıyla ilgili de işlem yapılmadığını bildirdi. Ok, bu konuyla ilgili ellerinde belge olduğunu, bu konuda açıklama beklediklerini dile getirdi.

"İYİ PARTİ'NİN BARAJLARLA, İTTİFAKLARLA KAYBEDECEK ZAMANI YOKTUR"

Bir gazetecinin, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak modellerine ilişkin teklifleri oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Ok, şu yanıtı verdi:

"Bunları gülerek, üzülerek izliyoruz. İyi Parti açısından bunların değerlendirilecek bir yanı yok. Bunların Türk miletine faydası yok. Onların insanlığa yakışmayan sözlerine rağmen, onlara en ufak olumsuz söz söylemeyeceğiz. Türkiye'nin gündemi işsizlik, adalet, çökmüş eğitim sistemi. İyi Parti'nin a, b, c formülleriyle, barajlarla, ittifaklarla kaybedecek zamanı yoktur. Biz iktidara yürüyoruz."

Ok, Bahçeli'nin "Hesabımız acıklı olacak." sözlerinin hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti:

"BU MİLLETE HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIK"

"Resmen ve alenen bizleri tehdit ediyor. Ama biz bu millete hizmet için yola çıktık, geri dönüşü yok. Bunlara aldırış etmiyoruz. Bahçeli'nin bu sözleri hukuk devletinde asla söylenmemesi gereken sözlerdir. Talihsizlik, kendisine yakıştıramıyorum. Bizim kötü söz söyleyenlerle bir işimiz yok."