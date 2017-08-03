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Juncker, "Türkiye AB üyeliği rotasında kalmalı"

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Juncker, "Türkiye AB üyeliği rotasında kalmalı"
AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Türkiye AB üyeliği rotasında kalmalı" açıklamasında bulundu.

Merkezi Brüksel'de bulunan Politico haber sitesine röportaj veren AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, AB dış politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Juncker, "Avrupa Parlamentosu'nun isteğinin aksine Türkiye-AB arasındaki katılım müzakerelerinin askıya alınmaması gerektiğini düşünüyorum" vurgusunu yaptı. 

Türkiye'nin AB'nin önemli bir komşusu olduğunu belirten Juncker, Türkiye'nin AB üyeliği rotasında kalması gerektiğini belirtti. 

"BREXIT BİR BAŞ AĞRISI GİBİ"

Juncker, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) sürecinin karmaşık ve yoğun sorunlarla dolu olduğunu belirterek, süreci bir bakıma "baş ağrısına" benzetti.

Brexit sürecinin geri çevrilmeyeceğini düşündüğünü aktaran Juncker, "Hipotezim sorunlar da oluşsa, sonuç Brexit olacaktır" ifadesini kullandı. 

"TRUMP YÖNETİMİNDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ"

AB Komisyonu Başkanı Juncker, ABD Başkanı Donald Trump'a İngiltere gibi başka üyelerin de AB'den ayrılmaları konusunda telkinde bulunmaması gerektiğini "açıkladığını", son dönemde Trump'ın bu tarz çağrılarda bulunmadığına dikkati çekti. 

Trump yönetiminin "düzensiz" olduğunu savunan Juncker, "Trump yönetiminden daha iyi durumdayız. AB içinde bir sorun yaşadığımızda bunu konuşarak halletmeye çalışıyoruz, işten kovarak değil." yorumunu yaptı.

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