Juncker: "Türkiye dev adımlarla AB'den uzaklaşıyor"

AB büyükelçilerinin yıllık toplantısında konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Türkiye, Avrupa’dan dev adımlarla uzaklaşıyor" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB büyükelçilerinin yıllık toplantısında konuşan Juncker, "Türkiye Avrupa'dan dev adımlarla uzaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Juncker, Türkiye'nin AB'ye katılma çabalarını resmi olarak sona erdirmenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına bağlı olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın, müzakereleri Avrupa'nın durdurmasını umduğunu belirten Juncker, böylece sorumluyu Türkiye değil AB gibi göstermek istediğini savundu.

Juncker, Avrupalılara Türkiye'yle müzakereleri durdurmama çağrısında bulunarak, herhangi bir aksaklığın sorumluluğunun ‘tamamen Türkiye tarafına' ait olacağını dile getirdi.