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Kadına şiddet uygulayan Baro Başkanı'ndan şok açıklama

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Kadına şiddet uygulayan Baro Başkanı'ndan şok açıklama
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Mersin Baro Başkanı Ali Er, Merkez üyesi Şilan Türk’ü konuşma yaptığı sırada kürsüden ittirerek büyük tepkiye yol açmıştı. Er, bu olayla ilgili yaptığı açıklamada "hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

Haberlerin tek taraflı yapıldığını savunan Er "Mersin barosu olarak siyasi bir amaç gütmeksizin evet ya da hayır yönünde bir açıklama yapmadık. Bu konuda Barolar Birliği'nin bir kuruluşu olan TÜBAKOM tarafından bize yollanan bildirinin içeriğinde, siyasi olduğunu düşündüğümüz için, 'hayır'ın büyük puntolarla yazılmış olduğunu gördük. Arkadaşlara siyasi parti olmadığımızı, büyük olan 'evet' de olsa değiştirmemiz gerektiğini söyledik. Küçültüp basına verebilirsiniz dedim. Biz barolarımızı siyasete alet etmek istemiyoruz. Ama arkadaşlar kabul etmedi. Şilan Türk ve arkadaşları Kadın Hakları Merkezi'nden istifa ettiği için o metni başkasının okumasını istedik. İstifa eden arkadaş istifa metnin okumak istedi. Biz de davet ettiğimiz arkadaşımızın kadın haklarına dair yazılan metnimizi okumasını istedik. Diğer arkadaşımız ‘benim şunu okumam gerek' diyerek araya girdi ve ben aslında ona müsaade ettim. El hareketlerinden anlaşılıyor. Merkez üyesi arkadaş gelmeden, Şilan Türk kürsüye gelerek metni okumaya başladı. İtekleme olayı yok aslında. Müsaade edin diyerek diğer arkadaşa yer açmaya çalıştım" dedi.

Baro Başkanı Ali Er bağlantının ilerleyen dakikalarında yaptığı hareketi savundu: Bütün kadınlardan bu konuda özür dilerim. Ama o arkadaşımızın öncesinde oluşan hareketleri dolayısıyla ondan böyle bir şeyi düşünmem. O arkadaşımızın bazı hareketleri nedeniyle hak ettiğini düşünüyorum.

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