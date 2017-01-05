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Kalın’dan İncirlik açıklaması

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Kalın’dan İncirlik açıklaması
İncirlik Üssü’yle ilgili değerlendirme yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “İncirlik’i kapatma hakkı bizim elimizde. Ama önce şartlar değerlendirilir” diye konuştu.

Kalın gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“Bölgede terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyeceğiz. IŞİD’la mücadelede müttefiklerimiz de destek vermeli.

Amerikan yönetimi Suriye muhalefetine verdiği sözleri tutsaydı, Suriye muhalefeti bugünkü kadar güçsüz olmazdı belki Halep’te yaşananlar yaşanmazdı. PKK’ya karşı Kandil ve civarında hava harekatımız devam ediyor. Meclis’ten de tezkere geçti. Bu konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz, Iraklı makamlarla beraber.

Bu konuda Erbil de çok rahatsız. PKK’nın kendine düşman olarak gördüğü kesimlerden biri de Erbil yönetimidir. Bizim hem Bağdat, hem Erbil ile ilişkilerimizi iyi tutmamamız önem arz ediyor.

İNCİRLİK ÜSSÜ

YPG’yi merkeze alan IŞİD ile mücadele stratejisinin doğru olmadığını ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Ben, Trump yönetiminin Türkiye’nin hassasiyetlerini daha fazla dikkate alacağı izlenimine sahibim. (İncirlik’i kapatma hakkı) Bu hak her zaman bizim elimizde var. Ama dediğim gibi önce şartlar değerlendirilir. Egemenlik hakları çerçevesinde tasarruf hakkı bizdedir."

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