Kanadalı kadın YPG'ye katıldı

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye katılanlarla arasına Kanada vatandaşları da eklendi.

PKK, Suriye'de IŞİD ile mücadele bahanesiyle başta ABD olmak üzere birçok AB ülkesinin desteğini alıyor.

Almanya, İngiltere, Belçika ve Hollanda gibi birçok ülkede izin verilen terör propagandalarının yansımaları ise örgütün saflarında görülüyor.

KANADALI KADIN TERÖRİST

Son olarak ortaya çıkan görüntülerde, Kanadalı kadın bir teröristin de YPG saflarına katıldığı ortaya çıktı.

Daha önce YPG'ye katılan bir başka Kanadalı Nazzareno Antonio Tassone, öldükten 6 ay sonra ülkesine gönderilmişti.