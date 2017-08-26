Bugünkü YENİÇAĞ »

Kanadalı kadın YPG'ye katıldı

»
Kanadalı kadın YPG'ye katıldı
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye katılanlarla arasına Kanada vatandaşları da eklendi.

PKK, Suriye'de IŞİD ile mücadele bahanesiyle başta ABD olmak üzere birçok AB ülkesinin desteğini alıyor.

Almanya, İngiltere, Belçika ve Hollanda gibi birçok ülkede izin verilen terör propagandalarının yansımaları ise örgütün saflarında görülüyor.

KANADALI KADIN TERÖRİST

Son olarak ortaya çıkan görüntülerde, Kanadalı kadın bir teröristin de YPG saflarına katıldığı ortaya çıktı.

Daha önce YPG'ye katılan bir başka Kanadalı Nazzareno Antonio Tassone, öldükten 6 ay sonra ülkesine gönderilmişti.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kanadalı kadın YPG'ye katıldıKanadalı kadın YPG'ye katıldıAlmanya'da sözde 'Kürdistan' propagandasıAlmanya'da sözde 'Kürdistan' propagandasıKatar'dan flaş Türkiye açıklaması... Gözaltına alındılar!Katar'dan flaş Türkiye açıklaması... Gözaltına alındılar!Interpol, Akhanlı hakkındaki kırmızı bülteni sildiInterpol, Akhanlı hakkındaki kırmızı bülteni sildiIrak ordusu Türkmen kenti Telafer'e girdi!Irak ordusu Türkmen kenti Telafer'e girdi!Trump onu da kovdu!Trump onu da kovdu!Brüksel'de askerlere bıçaklı saldırı!Brüksel'de askerlere bıçaklı saldırı!Trump'tan Venezuella’ya yeni yaptırım kararı!Trump'tan Venezuella’ya yeni yaptırım kararı!ABD'den skandal bir karar daha!ABD'den skandal bir karar daha!Türk Büyükelçi Dış İşleri'ne çağrıldı!Türk Büyükelçi Dış İşleri'ne çağrıldı!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti