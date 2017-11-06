Kandilli'den tsunami uyarısı

“Dünya Tsunami Farkındalık Günü”, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) düzenenlenen toplantıda olası bir 7. üzeri marmara depreminde tsunami beklendiğini açıkladı.

“Dünya Tsunami Farkındalık Günü” nedeniyle konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü ve MarDIM Projesi Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Haluk Özener, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından yürütülen Marmara Bölgesi’nde Deprem ve Tsunami Zararlarının Azaltılması ve Afet Eğitimi (MarDIM) Projesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Özener, “Marmara’da oluşacak bir depremden sonra deniz tabanındaki heyelanlarla birlikte 1-2 metrelik tsunami olma ihtimali yüksek. Bu nedenle farkındalık çok önemli. Akdeniz’de ve Marmara Denizi’nde oluşabilecek 7 büyüklüğünün üzerindeki bir depremin tsunamiye sebep olma ihtimali yüzde 10” dedi.

39 ÜLKE TSUNAMİ ÜZERİNE ÇALIŞIYOR

Özener, “Kuzey-Doğu Atlantik, Akdeniz ve bağlantılı denizlerde bulunan Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 39 ülke, tsunami uyarı ve zararları hafifletme sistemi üzerine çalışmaktadır. Bu sistemin amacı bölgede oluşabilecek tsunamilerin izlenmesi, alarm verilmesi ve tehlike altındaki bölgelerde tahliyenin sağlanmasıdır. Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi-Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) bünyesinde faaliyet göstermektedir. Merkez, 24 saat/7 gün tsunami gözlemleri yapmaktadır. Gözlem istasyonları karada ve deniz tabanında bulunan yer hareketi algılayıcılarından oluşmaktadır. Algılayıcılardan gelen sinyaller ile 5.5’ten büyük depremler ve bunların tsunami oluşturma ihtimalleri incelenmektedir” dedi.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM...

Özener, “ Doğu Akdeniz ve Marmara Denizi’nde geçmişte tsunamilerin görüldüğü bilinmekte ve gelecekte de tsunamilerin meydana gelmesi mümkün görülmektedir. Akdeniz’de ve Marmara Denizi’nde oluşabilecek 7 büyüklüğünün üzerindeki bir depremin tsunamiye sebep olma ihtimali % 10 civarındadır. Marmara’da oluşacak bir depremden sonra deniz tabanındaki heyelanlarla birlikte 1-2 metrelik tsunami olmasını bekliyoruz” dedi.

1999'DA 3 METRELİK DALGA OLUŞMUŞTU

Prof. Dr Haluk Özener, 1999 yıkıcı İzmit depreminde denizin depremden hemen önce çekildiği ve deprem meydana geldikten sonra ise tsunami dalgalarının oluşarak (dalga yüksekliği 2.9 m) kıyı kesimlerde su baskınlarına ve göçmelere neden olduğunun ortaya çıktığını belirtti.