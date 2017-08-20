Karamollaoğlu'ndan baskın seçim iddiası

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Bu sene sonunda seçim olma ihtimali hala güçlü. Erken seçim demiyorum. Hükümet erken seçime gitmeyecek, baskın seçim yapacak." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonunda düzenlenen Ankara İl Divanı'nda yaptığı konuşmada, ülkede geçmişte yaşanan terör hadiselerinin tekrar canlanma emaresi gösterdiğini belirtti.

Şu anda teröre karşı yürütülen mücadeleden bir netice alınamayacağını iddia eden Karamollaoğlu, "Çetele tutuluyor, 'bugün şu kadar şehit verdik, şu kadar da teröristi imha ettik' diye. FETÖ ile bir mücadele yürütüldüğü söyleniyor. Ama bir yıl geçmiş olmasına rağmen hala ciddi bir mesafe katedilmiş değil." diye konuştu.

Adalete güvenin yüzde 16'lara düştüğünü savunan Karamollaoğlu, hükümetin memur ve emekliye verdiği 3+3 zam teklifini de eleştirdi.

"EKİM SONU, KASIM ORTASINDA SEÇİM OLABİLİR"

Sadece ülkede değil, bölgede ve bütün dünyada huzurun ve barışın tesisini sağlayacak olan tek anlayışın "milli görüş" anlayışı olduğunu belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Sizler de mesuliyet altındasınız. Yakında seçime gitme ihtimali var. Bu sene sonunda seçim olma ihtimali hala güçlü. Erken seçim demiyorum. Hükümet erken seçime gitmeyecek, baskın seçim yapacak. 'Kimse hazırlanamadan gidelim ki vatandaşın gönlünü tekrar kazanalım. Vatandaşı bir endişeye sevk edelim, bak falancalar gelirse bu ülke mahvolur.' Ekim sonu, kasım ortasında seçim olabilir. Şimdiden seçime hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz."

Karamollaoğlu, bu seçimde en etkili partinin Saadet Partisi olacağını ileri sürerek, şunları ifade etti: "Bunu sadece ben söylemiyorum. Ya da dar bir kadro 'elbette siz böyle düşüneceksiniz' demiyor. Bizim dışımızdaki insanlar gelip, kendileri bunu ifade ediyor. Şu anda sadece muhalefette bulunan partiler değil, iktidarda bulunan partinin en az yarısı bir arayışın içinde. Sayın Cumhurbaşkanı durduk yere sahaya inmedi. İlçe teşkilatlarına kadar müdahale etmek istiyor. Eğer Cumhurbaşkanımız mahalle teşkilatlarıyla ilgilenmeye başlarsa hapı yuttuk. O zaman dış politikamızın, ekonomimizin düzelme imkanı bütünüyle ortadan kalkar."

Karamollaoğlu, metal yorgunluğunun sadece AKP ilçe teşkilatlarında değil, AKP'nin kendisinde olduğunu ve artık meselelere çözüm üretemediğini iddia etti.