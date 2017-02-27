Karargâh rahatsız mı?

Evet, Karargâh rahatsız ama neden rahatsız biliyor musunuz?

"Rahatsız" başlığından rahatsız.

Bu nasıl oluyor demeyin sabredin Hürriyet Gazetesinin web sayfasında ve gazetesinde yer alan, "Karargâh rahatsız" başlığının ve Hande Fırat yazısının perde arkasını sizlere detaylı bir şekilde anlatayım.

Önce size medyada kullanılan kelimelerin anlamını yazayım

Karargâh: Genelkurmay Başkanlığı kampüsünde görev yapan her rütbedeki tüm askerler için kullanılır.

Genelkurmay: Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalar için kullanılır.

Askeri Kaynaklar: Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ya da Kuvvet Komutanlıklarının iletişim, basın ve halkla ilişkiler başkanlıklarından alınan bilgiler için kullanılır.

TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri

Gelelim Hande Fırat yazısına.

"Yedi eleştiriye yedi yanıt" başlığında web sayfasında konulan fotoğrafa şu iki kelime eklenmiş, "Karargâh rahatsız".

Basılı gazetede ise "Karargâh rahatsız" başlığı Hürriyet'in 1. sayfasında değil, devam sayfasında büyük ve dikkat çekici şekilde kullanılmış.

Hande Fırat'ın yazısını dikkatle okudum. Şu cümlesi çok dikkat çekici, "Genelkurmay'da rahatsızlık yaratıyor."

Giriş bölümünün son cümlesi ise şöyle bitiyor, "TSK'yı yıprattığı düşünülen 7 konu ve buna Karargâh'ın bakışı özetle şöyle".

Hande, 7 eleştiriye 7 yanıt yazısını yazarken giriş bölümünde iki ayrı cümlede "Karargâh" ve "rahatsızlık" kelimelerini kullandı.

Hürriyet'in Genel Yayın Koordinatörü Sedat Ergin de bizce malum (!) gazetecilik oyunu ile "Karargâh" ile "rahatsızlık" kelimelerini birleştirmiş ve büyük tartışma yaratan "Karargâh rahatsız" başlığını atmış.

Bu başlığı hangi anlama çekersen çek ki ben Hande Fırat'ın yazdığı 7 eleştiri ile örnekleyeyim:

1. Karargâh, Akar Paşa'nın, Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Hasan Karakaya'nın vefatı için taziye telefonu ve mesajından rahatsız.

2. Karargâh, türban kararından rahatsız,

3. Karargâh, Akar'ın ABD Genelkurmay Başkanının ayağına İncirlik'e gitmesinden rahatsız,

4. Karargâh, Akar Paşa ve Kuvvet Komutanlarının Kardak kayalıklarına gitmesinden rahatsız,

5. Karargâh, Türk askerinin başına çuval geçiren Amerikalı subayın Akar Paşa'ya madalya takmasından rahatsız,

6. Karargâh, Akar Paşa'nın darbeci General Mehmet Dişli ile ortak villa aldığı haberinden rahatsız,

7. Karargâh, Akar Paşa'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı gezilerine katılmasından rahatsız.

İşte bu 7 maddeyi ve "Karargâh rahatsız" başlığını birlikte değerlendirince ortaya çıkan tepkiler de şöyle oldu:

- "Karargâh, Hulusi Akar'dan rahatsız" gibi algı da ortaya çıkıyor değil mi?

- Darbe kışkırtıcılığı akla geliyor değil mi?

- Meral Akşener'in, "Hande Fırat'ın haberinin zamanlaması manidar. Bana "meşhur e-muhtırayı" hatırlattı. Sayın Başbakan bu haberin gereğini yapacak mı?" sorusu haksız mı?

- Gazeteci Cem Küçük, bu haberle Hande Fırat ve Hürriyet'in 'intihar ettiğini' söyledi.

- Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Herkes haddini bilecek. Cumhurbaşkanı ile millet sizi 'FETÖ Silahlı Kuvvetleri' olmaktan kurtardı. Başörtüsünden önce hainlerden rahatsız olsaydınız" diye yazdı.

Şimdi Hürriyet'teki Hande Fırat yazısının içerisindeki şifrelere de bakalım.

- Askeri kaynaklar,

- Karargâh,

- Genelkurmay Başkanlığı.

İşte Hande Fırat'ın 7 eleştiri bulunan yazısı bu 3 değişik kaynaktan alınan 7 yanıt ile yorumlanıyor.

Burada da okurları aldatmak için biz deneyimli gazeteciler için çok acemice ancak siyasiler, askerler ve hatta okurlar için ustaca hazırlanmış bir kafa karıştırma söz konusu.

İşte bu yüzden size yukarıdaki askeri tanımların anlamlarını yazdım.

Şimdi anladınız, "Karargâh rahatsız" başlığının altındaki tuzağı değil mi?

Karargâh'ın, askeri kaynakların ve Genelkurmay'ın, "Karargâh rahatsız" başlığından doğan gerçek ve çok haklı bir rahatsızlık söz konusudur ki bu başlığı çıkarınca Hande Fırat'ın yazısında bir rahatsızlık olmadığını ben de Askeri Kaynaklar'a dayandırarak yazayım.

Son olarak Hürriyet'in "bir linç kampanyasına dönüşmüştür" ibaresi bulunan resmi açıklamasından da kısaca söz edeyim.

"Ankara Temsilcimiz Hande Fırat'ın imzasını taşıyan bu haberin çok çirkin ve maksatlı bir şekilde olmaması gereken bir mecraya çekilmek istenmesini ibretle izliyoruz."

Ey Sedat Ergin biz bizi ve medya sicilimizi iyi biliriz değil mi?

"Karargâh rahatsız" başlığını hangi amaçla ve tamamen bilinçli attığını da resmi savunmanda yer almadığını da biz gazeteciler çok iyi biliriz.