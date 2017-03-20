Kerkük Kalesi'ne dev paçavra asılacak!

Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, sözde Kürdistan paçavrasını Kerkük Kalesi'ne astırarak şova hazırlanıyor.

Kerkük'te Nevruz kutlamalarında sözde Kürdistan paçavrası şovu yaşanıyor. Türkiye'nin tepkisine rağmen Kerkük Valisi Necmeddin Kerim skandal bir girişime imza atacak.

Saat 16.30'da gözler Kerkük kalesinde olacak. Kürt kanalları şimdiden bununla ilgili yayınlara başladılar. Peşmerge başı Mesud Barzani'nin kanalı Rudaw da bu skandal girişimi 'büyük çoşku' olarak duyurdu.



Kerkük kalesinden sarkıtılacak olan sözde Kürdistan paçavrası Valinin emri ile özel olarak hazırlandı. Paçavranın uzunluğu 10 metre genişliğinin ise 5 metre olduğu bildiriliyor.

KÜSTAH YANIT

Büyükelçinin bu açıklamasına Kerkük İl Meclisi üyesi Ahmed Askeri “Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması Irak ve Kürdistan’ın içişlerine müdahaledir. Kürdistan bayrağının göndere çekilmesi bir iç meseledir. Hiçbir şekilde Türkiye’yi ilgilendirmez” sözleriyle küstahça bir yanıt vermişti.