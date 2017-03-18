KHK da evlâtlarını yer

Bugün Fatih'te önemli bir toplantı var. Konuşmacılardan biri de Prof. Dr. Cihangir İslam...

İslam, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesiydi, artık değil. KHK ile görevine son verilen bilim adamları ordusuna katıldı...

Uzaklaştırılmasının nedeni vicdanlı bir aydın olması... Diğer akademisyenlerle birlikte barış isteyen bir bildiriye imza atınca KHK'nın hışmına uğradı...

Eski AP'li siyasetçi Nadir Latif İslam'ın oğlu, eşi ise başı örtülü diye milletvekilliği düşürülen Merve Kavakçı. Merve Hanımın kız kardeşi halen AKP milletvekili.

Cihangir hoca, Has Parti'nin kuruluşunda bulundu, Numan Kurtulmuş AKP'ye sığınırken o bağımsız kalmayı yeğledi. Hoca aynı zamanda AKP Milletvekili Ayşenur İslam'ın da kayınbiraderi.

Neden ayrıntılara girdiğimi de söyleyim, KHK'lar kimsenin gözünün yaşına bakmıyor; herkesi buduyor. Tıpkı darbeler gibi KHK'lar da evlâtlarını yiyor...

Unutmadan... Toplantının konusu "Referanduma Giderken Türkiye'nin Ahvali ve Adalet Arayışı"... Düzenleyen ise Hak ve Adalet Platformu. Toplantı saat 18.30'da Fatih Renk Düğün Salonu'nda...

Krizi dizayn ettiler

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İçini döken dökene; biri de değerli okurum Coşkun Telciler. Şöyle yazmış:

-Bu kez tuzağa düşmeyelim. Önümüze atılan yeme koşan sazan balıklarından tek farkımız, suda değil karada yaşıyor olmamız. Yine belli mihraklar önümüze yem attı. Biz de sazanlar gibi yeme atladık. Hollanda ile krizi dizayn ettiler. Halkımız da büyük bir iştahla bu yemi midesine götürdü. Sorgulamadan, akıl yürütmeden, bu işin referandum için oynanan oyun olduğunu bile bile, düşük giden evet oylarını patlatmak için yapıldığını bile bile yemi kaptık. Portakal bıçaklayanlarla ve inek kesenlerle aynı safta buluştuk, birleştik...

Arabayla Hollanda'ya geçen bakanımızın Sayın Cumhurbaşkanı emir verince geri döndüm demesi bizim gibi 3000 yıldan fazla devlet tecrübesine sahip bir millet için ne anlama geliyor, düşünmeliyiz...

Telciler'in tespitleri yanlış mı!

Hayalle beslenmek

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Son toplu açılış Sakarya'da yapıldı (!)...

Yine nelerin ve nerelerin açıldığı öğrenilemedi...

Hep böyle oluyor, açılışlar birbirini takip ediyor ama bir gün bile açıldı denilenler açıklanmıyor...

Çünkü, toplu açılış kapsamına giren yerlerin ve başlatıldı dedikleri hizmetlerin hepsi sanal, yani hayal...

İktidar işte böyle hayalle -yalanla- besleniyor!

İkisi emanetçi

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Cumhuriyet tarihine bakıyoruz, ülkeyi bugüne kadar 27 başbakan yönetmiş...

Bu sayı 2019'a kadar böyle mi kalır, yoksa 28'e mi çıkar bilemiyoruz...

27 başbakandan ikisi için emanetçi diyorlar...

Hangileri acaba?

Tahminde bulunmak serbest!

Ek şart ne ola

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Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu seçimi kazanan Hollanda Başbakanı Rutte'nin iki ülke arasındaki buzların erimesi için özür dilemesini yeterli bulmadığımızı açıkladı...

Daha ne beklediğimiz açıklanmıyor ve sır gibi saklanıyor...

Şimdilik ülkemizdeki Hollanda elçilik ve konsolosluk binalarına girişe ve çıkışa izin vermemekle yetiniyoruz...

Kulakları çınlasın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in...

O Dışişleri Bakanımız olsaydı Rutte'ye çoktaaan "Şimdi de amuda kalk bakalım" diye ağır (!) bir ek şart dayatabilirdi...

Hatırlayacaksınız, "Seni seviyorum sayın bakanım" diyen yurttaşa Şahin, "O zaman oyna da görelim bakalım sevip sevmediğini" demişti...

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DİKKAT, HAYIR dememize 28 Gün kaldı

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ANLAMLI SÖZLER

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Varlığı yetersiz olanın, yokluğu kayıp değildir. (M. Necati Sepetçioğlu)