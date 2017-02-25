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Kılıçdaroğlu: Can güvenliğim yok

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Kılıçdaroğlu: Can güvenliğim yok
Balkan Dernekleri ve Federasyonları'nda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, can güvenliğinin olmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan Dernekleri ve Federasyonları'nda vatandaşla biraraya geldi.

Yeni Anayasa referandumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, kimsenin can güvenliğinin olmadığını söyledi.

“BEN DAHİL ŞU AN HİÇBİRİNİZİN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Kılıçdaroğlu, “Ben dahil şu an hiçbirinizin can güvenliği yok. Bir kararname ile burada gizli toplantı yapılıyor diye hepinizi hapse atabilirler.Bir kararnameyle. Derdiniz anlatın istediğiniz kadar. Bir de gizlilik kararı çıkar, avukatınız gidip dosyayı alamaz, neden gizlidir diye" şeklinde konuştu.

"BU MİLLETİN SAĞDUYUSUNA GÜVENİYORUM MİLLETİN İSTİKLALİNİ, MİLLETİN AZİM VE KARARI KURTARACAKTIR"

Amasya Tamimine de vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Niçin biz Anayasa Mahkemesi'ne gitmedik? Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya Tamimi nedeniyle. Biz Anayasa Mahkemesi'ne gitmedik. Ne diyor Amasya Tamiminde; 'milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyor. Şimdi aynı süreci yaşıyoruz. Milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Ben bu milletin sağduyusuna güveniyorum. Bu milletin doğru karar vereceğine inanıyorum. Eğer bu millet milli Kurutuluş Savaşı'nı vermişse şimdi milli kurtuluş savaşının ikinci bir önemli adımını atacağız. Baskı kuruyorlar kimse hayır demesin, hayır propagandası yapamasın diye bu korkunun eseridir" ifadelerini kullandı.

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