Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli ve Yıldırım'a çağrı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım'a çağrıda bulunarak canlı yayına çıkma teklifinde bulundu.

CHP Genel Kemal Başkanı Kılıçdaroğlu ilk olarak Balkan Dernekleri ve Federasyonları ile bir araya geldi. Burada basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından CHP lideri ‘Hayırlı Üniversiteliler' toplantısında gençlerle bir araya geldi.

Burada anayasa değişikliğine ilişkin referanduma yönelik konuşan Kılıçdaroğlu “Bütün yetkilerin tek kişide toplandığ bir süreci yaşıyoruz Kendisi cumhurbaşkanı, başbakan, yargıç, vali, anayasa mahkemesi üyesi bütün yetkiler bir kişide. Cumhuriyet kurulurken bütün yetkiler Gazi Mustafa Kemal’de miydi? Hayır. Bütün yetkiler milletteydi. Şimdi ne oldu? Bütün yetkileri parlamentoyu da dışlayarak bir kişiye veriyoruz. Bunun üzerinde düşünmemiz lazım. Benim sorumluğulum var. Bu ülkede yaşayan herkesin sorumluluğu var. Türkiye’yi bir maceranın içine sürüklüyorlar. Mustafa Kemal Atatürk size emanet etti. Cumhuriyeti, demokrasiyi, Türkiye’yi ve geleceği korumak sizin göreviniz” diye konuştu.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne oldu da Türkiye bu hale geldi? Öyle bir sürecin içine girdik ki. Evet oyu verilmesinin gerekçesini bu millete anlatamıyorlar. Hayır diyenlere terörist diyorlar. Bunu söyleyen insanlar eli sopalı insanların Türkiye’yi yönetmesini isteyenlerdir. Biz neden ‘evet’ ve neden ‘hayır’ diyeceğimizin gerekçelerini bilmeliyiz. Sandığa gitmeden oyunuzu kullanmadan önce düşünün. Kullanacağınız oy çok değerlidir. Önünüzde iki seçenek var. Birincisi; bir kişi Türkiye’nin tepesinde olsun otoriter tek adam düzeni ikincisi ise parlamenter sistem. Bu bir rejim değişikliğidir. Ama bize diyorlar ki bir rejim değişikliği yok. Bizi kandırmaya çalışıyorlar”

CANLI YAYIN ÇAĞRISI

Erdoğan başta olmak üzere siyasi liderlere ‘canlı yayın’ teklifinde bulunan Kılıçdaroğlu “Binali Yıldırım’a Devlet Bahçeli’ye çağrı yapıyorum. Canlı yayında konuşalım. Erdoğan’da gelebilir. Cesaret edip gelemiyorlar. Neden biz doğruları söylüyoruz. Bir partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Hiçbir zaman vatandaşlarım arasında ayrım yapmadım. Şimdi geldiğimiz nokta hepimizi ilgilendiriyor. Bu işin sağı solu, doğusu batısı, kadını erkeği yoktur. Sandığa giderken hepimize görev düşüyor. Bayrağımızı, ülkemizi, ailemizi düşüneceğiz. Eğer düşünceye kilit vurulursa bir ülkenin büyüme şansı yoktur. Sadece bir kişi düşünecek herkes ona uyacak. Benim düşüncem yok mu? Yanlış yapıyorsa sen yanlış yapıyorsun deme hakkım yok mu? Gençlerin siyasete uzak durduğunu mesafe koyduğunu biliyorum. Bu süreç mesafe koyma süreci değildir. Bu süreç Türkiye meselesidir. Niçin Anayasa Mahkemesi’ne gitmedik. Milletin sağ duyusuna güveniyorum. Bu milletin doğru karar vereceğine inanıyorum. Baskı kuruyorlar kimse Hayır demesin diye. Bu korkunun eseridir. Televizyonlarda tartışmaktan korkuyorlar” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na İstanbul programında, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve ilçe belediye başkanları eşlik ediyor.

Kılıçdaroğlu buradaki programının ardından partisinin İstanbul Genişletilmiş 3. Bölge toplantısına katılacak.

Davetliler arasında İstanbul’un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna da bulunuyor.

Kılıçdaroğlu’na İstanbul programında CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ile İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat eşlik ediyor.