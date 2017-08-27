Kılıçdaroğlu: "Şu kenara çekilse de bize biraz alan yaratsa..."

Adalet Kurultayı için özel olarak hazırlanan çadırlarda kadın ve gençlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasette daha fazla bulunmaları için onlara çağrı yaptı.

Adalet Kurultayı’nın ikinci gününün sabahında Kocadere kamp alanında partililere, 57’nci Alay’ın son yemeği olan kırık buğday çorbası ve hoşaf ikramı yapıldı. Geceyi, Adalet Kurultayı’nın yapıldığı Kocadere kamp alanındaki karavanda geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, saat 05.30’da ikramın yapıldığı standın başına geldi.

Bir bardak kırık buğday çorbası ve bir bardak da hoşaf alan Kılıçdaroğlu, her yıl 25 Nisan sabahı binlerce izcinin yer aldığı 57’nci Alay Vefa Yürüyüşü güzergahında yürüdü. Bir süre elindeki çorba ve hoşaf bardağını yudumlayarak yürüyen Kılıçdaroğlu’na, kurmayları ile birlikte çok sayıda partili de eşlik etti. Çanakkale Savaşları sırasında Yarbay Mustafa Kemal’in, düşman çıkarmasını haber alınca, 57’nci Alayı Conkbayırı’na gönderdiği ve ‘Size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum’ sözleriyle tarihe geçen 25 Nisan 1915 sabahı, Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin adalet ve şehitlere saygı için gerçekleştirdiği yürüyüşüyle adeta yeniden yaşandı.

"DAHA FAZLA SİYASETTE YER ALIN"

Çanakkale’de Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Adalet Kurultayı’nın ikinci gününde özel olarak hazırlanan çadırlarda kadın ve gençlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasette daha fazla bulunmaları için onlara çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

“Adalet Kurultayı’nda kadınlarımız için özel bir bölüm ve panel açıldı. Burada konuşacak, tartışacaksınız. Sizden sadece bir isteğim var; Daha fazla siyasette yer alın. Daha fazla kararlı olun. Daha fazla mücadele edin. Beklemeyin birisi bize alan açacak diye. Kendiniz mücadele edin. Sizlerin mücadelesi bu toplumun mücadelesi olacak. Sizin mücadeleniz demokrasi mücadelesi olacak.”

"KİMSE ALTIN TABAK İÇİNDE SİYASETİ İKRAM ETMEZ"

‘Uluslar arası Sosyalist Gençlik Örgütleriyle Söyleşi’nin yapıldığı Gençlik Çadırı’nı da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, “Gençlerin ve kadınların daha fazla, daha güçlü siyasete ilgi göstermelerini istiyorum. Gençler, ‘Şu kenara çekilse de bize biraz alan yaratsa’ diye beklemesin. Hayır, alanı siz kendiniz yaratacaksınız. Birileri size altın tabak içinde, siyaseti ikram etmez. Siyaseti siz kendiniz mücadele ederek alacaksınız” diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından da Adalet Kurultayı kapsamında sabah bölümünde düzenlenen ‘Seçimde Adalet’ konulu panele dinleyici olarak katıldı.