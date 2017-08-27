CHP'li Tezcan: "Şehitlikte kimse içki içemez!"

CHP Sözcüsü Tezcan, şehitlikte alkol alındığıyla ilgili iddialara çok sert tepki gösterdi. Tezcan, "Şehitlerin mekanında kimse içki içemez buna da müsaade etmeyiz. Bunu her şeye rağmen birileri yapıyorsa, bu en büyük ahlaksızlıktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Şehitlerin mekanında kimse içki içemez buna da müsaade etmeyiz. Bunu her şeye rağmen birileri yapıyorsa bu en büyük ahlaksızlıktır. Bunu herkes öyle bilsin, bu böyle biline." dedi.

Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere köyünde düzenlenen Adalet Kurultayında gazetecilere açıklamalarda bulunan Tezcan, kurultayın 2 gündür bayram havasında geçtiğini aktardı.

Tezcan, dün 27 çalıştay yapıldığını, bugün de 33 alt konuda adaleti tartıştıklarını belirterek, "Dün 2 panel yaptık, bugün 2 panel daha yapacağız. Yaklaşık 30 bin kişinin günlük sirkülasyonda olduğu bir çalıştay yapıyoruz. 30 bin kişiye yemek servisi yapıldı. Herkes, bütün etkinlikleri ilgiyle takip ediyor. Dinamik bir şekilde kurultay beklediğimizin üstünde bir etki yapmaya ve ilgi görmeye başladı. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Yarın ve sonraki gün yapılacak panellerin tamamlanmasının ardından kurultayın önemli sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarına işaret eden Tezcan, şöyle devam etti:

"Tabii bu kurultaydaki büyük ilgi, belirli çevreleri olduğu gibi rahatsız ediyor. Rahatsızlıkları görmeye başladık. Kurultayın başlangıcında iktidar çevreleri rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından gerçek olup olmadığı belli olmayan ve burada asla müsaade etmeyeceğimiz bazı görüntüleri paylaşarak bu büyük önemli toplantıya, bu güzel buluşmaya çamur atma telaşı içindeler. Yine buralarda aynı yalanlar, yalanlar değişmiyor arkadaşlar. Gezi direnişi itibarını düşürmek için 'Kadıköy'de türbanlı bacımıza saldırdılar.' diye yalan uydurmuşlardı. Bunun üzerinden bir süreç yönetmeye kalktılar, onu yönetemeyeceklerini gördüler. Arkasından 'camide içki içildi' yalanıyla ortaya çıktılar, Gezi direnişi sırasında. Onun da yalan olduğu anlaşıldı, 'Görüntüleri var' dedikleri şeyin görüntüleri de ortaya çıkmadı. Şimdi aynı dil aynı üslupla aynı iftiralarla Adalet Kurultayını karalama peşindeler."

"Şehitlerin mekanında kimse içki içemez"

Tezcan, AKP Grup Başkanvekili Turan'ın sosyal medya hesabından söz konusu görüntüleri izlediğini belirterek, bu alan içerisinde böylesi bir girişime kendilerinin müsaade etmesinin, es geçmesinin ve görmemezlikten gelmelerinin mümkün olmadığına dikkati çekti.

Sabaha kadar birçok güvenlik görevlisinin alanı taradığını, sabah çöplerin dahi tarandığını vurgulayan Tezcan, şu görüşlere yer verdi:

"Şehitlerimize yakışmayacak tutum içerisine girilmemesi konusunda sonuna kadar hassasiyet içerisindeyiz. Ancak bütün buna rağmen olduğu iddia edilen ve bizim görmediğimiz bu tip görüntüleri gerçek olduğu iddiasında birileri kesin olarak kanaat sahibiyse o zaman şu şüphe kuvvetli bir şüphe haline geliyor ve demek ki birileri bir şeyleri planlı bir şekilde buralara soktular. Yoksa buraya yemek sokmak bile özel bir merasime tabi. Bırakın dışarıdan başka bir şey sokmayı. Şehitlerin mekanında kimse içki içemez buna da müsaade etmeyiz. Bunu her şeye rağmen birileri yapıyorsa bu en büyük ahlaksızlıktır. Bunu herkes öyle bilsin, bu böyle biline. Ama ortada öyle bir şey yokken böyle bir şey varmış gibi bir yeni yalan üzerinden Adalet Kurultayı'nı itibarsızlaştırmaya kalkanlar varsa bu da ondan daha büyük bir ahlaksızlık ve alçaklıktır."

Tezcan, bugüne kadar bu konuda azami hassasiyet gösterdiklerini, bundan sonra da göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Tezcan, "Sayın Bülent Turan Çanakkale milletvekilidir, kendi bölgeleridir. Kendi bölgesinde böyle güzel ve kutsal buluşmayı yapıyoruz. Bununla ilgili bu tip uydurma paylaşımların peşine düşeceğine mutlu olsun. Kendisini davet ediyoruz. Gelsin beraber gezelim, 24 saat yaşasın ne konuşuluyor ne söyleniyor ne yeniyor ne içiliyor buyursun kendisi müşahede etsin. Hiç olmazsa adaletle ilgili onun da söyleyecekleri bir şeyler varsa ondan da yararlanırız." dedi.

Tezcan, Türkiye'nin artık başka bir noktada olduğuna işaret ederek, "Adalet istemi ve söylemi Çanakkale'de şehitlerin ruhu ve şehitlerin yarattığı o büyük manevi atmosfer içerisinde çok büyük inançla yeniden tarif ediliyor." ifadesini kullandı.

Adil Öksüz ile ilgili iddialar

Bir gazetecinin, "Manisa'nın Salihli ilçesinde, isim benzerliği olduğunu söyleyen Adil Öksüz isimli bir vatandaşın, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını" hatırlatması üzerine Tezcan, şöyle dedi:

"Vatandaşımızın suç duyurusu hakkı vardır o başka iş ama vatandaş beni niye şikayet edecek? Gitsin savcıyı şikayet etsin. Suç duyurusunda bulunacaksa gitsin savcı hakkında suç duyurusunda bulunsun. Çünkü, FETÖ'cü Adil Öksüz ile o uçak yolculuğunu irtibatlandıran ben değilim. Soruşturmanın savcısı. TC kimlik numarasını vermiş, 'Bu Adil Öksüz, bu tarihte, bu uçuşu yapmıştır.' demiş. Yazıda böyle söylüyor. Eğer suç duyurusunda bulunacaksa gitsin o savcı hakkında suç duyurusunda bulunsun. Benimle ilgili bulunursa, benim de söyleyeceklerim bundan ibarettir, daha başka söyleyeceğim bir şey yok."

Tezcan, dosya içerisindeki bir belgeyi yorumlamadıklarını belirten Tezcan, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Savcının söylediği sözü, yazıya döktüğü yazıyı aldık, anlattık. Savcı çıkmış demiş ki 'Adil Öksüz T.C kimlik numarası budur. Bu Adil Öksüz şuralara uçmuştur.' Uçtu dediği yer, bir tanesi de 31 Temmuz 2016 tarihinde 2 uçuş. Bunu ben söylemiyorum. Bunu savcının evrakı söylüyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yazı yazmış, 'Ekte size 2 sayfa evrak yolluyorum.' diyor. Bu evrakta, 'FETÖ soruşturmasının şüphelisi şu T.C kimlik numaralı Adil Öksüz'ün uçuş kayıtları vardır.' diyor. Ben de 31 Temmuzlu o savcılığın evrakındaki 'FETÖ'cü Adil Öksüz'ün uçuş kayıtlarıdır.' dediği 15 Temmuz'dan sonraki 3 sütunun altını çizdim, bunu basınla paylaştım. Yani burada eğer birisi yanıltma içerisindeyse onu savcıya soracaklar, bana sormayacaklar. 'O, T.C numarası FETÖ'cü Adil Öksüz'ündür.' diyen ben değilim, savcı. O yazıyı iyi okursa herkes bunu anlar."

Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, yazar Muzaffer İzgü'nün vefatının, Türkiye için önemli bir kayıp olduğunu sözlerine ekledi.