Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerine tepki

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'SGK' polemiği üzerinden kendisine yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hesap bilmez' sözlerine tepki gösterdi.

Çorlu'da partililere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kılıçdaroğlu hesap uzmanı ama hesap bilmiyor" sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan'ın kavga peşinde olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Sen hesap bilseydin memleket bu halde olur muydu?" dedi. Televizyonda birlikte tartışma programına katılma talebini tekrarlayan Kılıçdaroğlu, "Gelsin, oturalım, konuşalım. Sor hesabını kardeşim" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Ama bir zat var ki o zat da kavga peşinde. Arkadaş bu memlekette kavga etmediğin bir adam kalmadı. Kavga etmesen ne olur? Bir hafta konuşmasan ne olur?Bir hafta konuşmasa vallahi memlekete huzur gelecek. Vatandaş huzur içinde evinde oturmak, televizyonu açıp haberleri dinlemek istiyor. Yok... Sabah, öğle, akşam kavga...

Sevgili Erdoğan, cesaretin varsa, hani diyorsun ya 'Ben karizmatiğim', gel karşıma çık, göstereyim ben sana karizma neymiş ne değilmiş, senin karizmanı çizeyim. Oturmuş konuşuyor, neden karşımda konuşmuyorsun? Ben hesap bilmiyormuşum. Sen hesap bilseydin memleket bu halde olur muydu? Çiftçinin, emeklinin, işçinin, doların, enflasyonun haline bak, üniversiteyi bitirmiş milyonlarca gencimiz işsiz, onların haline bak. Dönmüş bana diyor ki 'Sen hesap bilmiyorsun', nasıl hesap uzmanısın?' Cesaretin varsa gel, ben sana hesabı da kitabı da öğreteyim. Hesap kitap nasıl yapılır, memleket nasıl yönetilir, insana sevgiyle, dostlukla nasıl yaklaşılır, her vatandaş nasıl kucaklanır, ben sana anlatayım. Ama gelemez, cesaret edemez. Karşıma çıkmaya cesaret edemiyorsa, niye konuşuyor hakkımda? Gelsin, oturalım, konuşalım. Sor hesabını kardeşim."