Bugünkü YENİÇAĞ »

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerine tepki

»
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerine tepki
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'SGK' polemiği üzerinden kendisine yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hesap bilmez' sözlerine tepki gösterdi.

Çorlu'da partililere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kılıçdaroğlu hesap uzmanı ama hesap bilmiyor" sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan'ın kavga peşinde olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Sen hesap bilseydin memleket bu halde olur muydu?" dedi. Televizyonda birlikte tartışma programına katılma talebini tekrarlayan Kılıçdaroğlu, "Gelsin, oturalım, konuşalım. Sor hesabını kardeşim" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

 "Ama bir zat var ki o zat da kavga peşinde. Arkadaş bu memlekette kavga etmediğin bir adam kalmadı. Kavga etmesen ne olur? Bir hafta konuşmasan ne olur?Bir hafta konuşmasa vallahi memlekete huzur gelecek. Vatandaş huzur içinde evinde oturmak, televizyonu açıp haberleri dinlemek istiyor. Yok... Sabah, öğle, akşam kavga...

Sevgili Erdoğan, cesaretin varsa, hani diyorsun ya 'Ben karizmatiğim', gel karşıma çık, göstereyim ben sana karizma neymiş ne değilmiş, senin karizmanı çizeyim. Oturmuş konuşuyor, neden karşımda konuşmuyorsun? Ben hesap bilmiyormuşum. Sen hesap bilseydin memleket bu halde olur muydu? Çiftçinin, emeklinin, işçinin, doların, enflasyonun haline bak, üniversiteyi bitirmiş milyonlarca gencimiz işsiz, onların haline bak. Dönmüş bana diyor ki 'Sen hesap bilmiyorsun', nasıl hesap uzmanısın?' Cesaretin varsa gel, ben sana hesabı da kitabı da öğreteyim. Hesap kitap nasıl yapılır, memleket nasıl yönetilir, insana sevgiyle, dostlukla nasıl yaklaşılır, her vatandaş nasıl kucaklanır, ben sana anlatayım. Ama gelemez, cesaret edemez. Karşıma çıkmaya cesaret edemiyorsa, niye konuşuyor hakkımda? Gelsin, oturalım, konuşalım. Sor hesabını kardeşim."

İlgili Haberler
Erdoğan Merkez Bankası'nı hedef aldıKılıçdaroğlu'ndan, Bakan Jülide Sarıeroğlu'na SGK yanıtıSarıeroğlu: "SGK'nın 21 milyar liralık borcunun sorumlusu Kılıçdaroğlu"
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den Tansu Çiller'e davetCHP'den Tansu Çiller'e davetKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerine tepkiKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerine tepkiMHP Muğla Yatağan'da 200 partili istifa ettiMHP Muğla Yatağan'da 200 partili istifa ettiYıldırım vatandaşı Kürtçe selamladıYıldırım vatandaşı Kürtçe selamladıCHP'den NATO skandalına tepkiCHP'den NATO skandalına tepkiİYİ Parti'de 4 il başkanı daha belli olduİYİ Parti'de 4 il başkanı daha belli olduAKP'de 26 başkan istifası dahaAKP'de 26 başkan istifası dahaİYİ Parti yüzde kaç oy alır?İYİ Parti yüzde kaç oy alır?"MHP'nin halkın önüne çıkmaya cesareti yok""MHP'nin halkın önüne çıkmaya cesareti yok"Erdoğan Merkez Bankası'nı hedef aldıErdoğan Merkez Bankası'nı hedef aldı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti