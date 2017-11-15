Sarıeroğlu: "SGK'nın 21 milyar liralık borcunun sorumlusu Kılıçdaroğlu"

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki (SGK) 21 milyar liralık açığın sorumlusunun kurumun genel müdürlüğünü 1999 yılında bırakan CHP lideri Kılıçdaroğlu olduğunu savundu.

Ankara’daki bir toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kılıçdaroğlu zamanındaki SGK’nın herkesin aklında olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu döneminde kuyrukta çile çekildiğini, emekli maaşı için sıra beklerken ölenlerin olduğunu öne süren Sarıeroğlu, eczanelerde de ilaç almak için kuyruğa girildiğini anlatı ve “Bu dönemlerle ilgili rahmetli Savaç Ay’ın yaptığı programların hepsi hafızalarımızda" dedi.

Çalışma bakanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“(Kılıçdaroğlu) Şu anda SGK’nın battığını iddia ediyor. SGK, eğer Kemal Kılıçdaroğlu döneminde batmadıysa bir daha hiç batmaz. Nasıl bu kadar rahat ifadelerde bulunduğunu şaşkınlıkla izledim. 1990 yılında yüzde 15 fazla veren bir SSK mali yapısı vardı. Kılıçdaroğlu 1992 yılında göreve geldi ve 1999 yılına kadar görevde kaldı. Bu süreden sonra SSK yüzde 31 bütçe açığı olan bir kurum haline geldi. Şu anda evet SGK’nın 21 milyara yakın bir açığı söz konusu. Bu açığın da sebebi Kılıçdaroğlu döneminden geliyor. Kılıçdaroğlu döneminde 42 milyar olan SGK açığı bu kadar hizmet kapsamını genişletmesine rağmen şu anda 21 milyar TL. 90’lı yılların Türkiye’si nerede, bugünkü Türkiye nerede. SGK’nın yapısıyla ilgili değerlendirme yapmak isterse, gerçekten doğru bilgilerle değerlendirmelerini yapabilir ama spekülasyona sebep olacak yönlendirmelere izin vermeyeceğimi şahsım adıma ifade etmek istiyorum. Batan değil mali açıdan yükselen bir SGK oluşturmuş durumdayız.”