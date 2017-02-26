Kim bu adam?..

ABD Adana Konsolosluğunun terör örgütü PKK ve uzantılarıyla sıkı fıkı ilişkileri bilinen belgeli gerçektir. İnternet ortamında kısa bir tur atın, açık kaynaklarda, yüzlerce fotoğraf ve kanıta kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu yeni değil, uzun yılların kahredici gerçeğidir. Adamlar, bölücü terör örgütünün isimleri, kolları ve uzantıları ile içe içe girerler,bizim topraklarımızda hainlere aleni destek atarlar, gözümüze soka soka hamilik yaparlar... Yıllardır seyreder dururuz!.. Stratejik müttefiklik mavallarıyla avunur, durumu idare ederiz!..

Bundan 3 gün önce (23 Şubat Perşembe) garip ve ilginç bir haber düştü ajanslara. Ertesi gün (Cuma) gazetelerde de küçük küçük yer aldı. Haber şöyleydi:

"ABD Adana Konsolosluğu'nda uzun yıllardır tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay, terör örgütü PKK üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde Mardin'de, 'Behzat' kod adlı terör örgütü üyesinin ölü ele geçirilmesinin ardından, Nusaybin İlçesi'ne giderek örgüt sempatizanlarını eylemsel faaliyetlere yönlendirdiği iddia edilen Hamza Uluçay için Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama emri çıkardı. Uluçay'ın Adana'daki evine operasyon düzenleyen polis, kimseyi bulamadı. Bunun üzerine ABD Adana Konsolosluğu yetkilileri ile görüşülmesinin ardından Uluçay, polis ekiplerine konsolosluk binasının önünde teslim edildi. Polis ekipleri Uluçay'ı sağlık kontrolünden geçirdikten sonra Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ne götürdü.

Uluçay'ın evinde yapılan aramada ise yasadışı olduğu belirtilen Kürtçe kitaplar, 7 'F' serisi, 7 'B' serisi, 2 'K' serisi olmak üzere farklı serilerde 21 adet 1 dolar ele geçirildi."

ABD Adana Konsolosluğu... Gözaltına alınan tercüman... PKK...

Bu önemli haberin, gözaltına alınan tercüman ile ilgili gelişmelerin devamı gelmedi. Veya basına aksettirilmediği için bizlerin haberi olmadı.

Güvenlik bürokrasisinde görev yapan, bölgeyi ve ABD Adana Konsolosluğunun faaliyetlerini çok yakından bilen isimlerle görüştüm. Hamza Uluçay'ın 1992'den beri Konsoloslukta görev yaptığı bilgisine ulaştım. Uluçay'ın özellikle Urfa ve Diyarbakır'da o yıllardan bu yana yoğun faaliyet yürüttüğüne işaret ettiler. ABD'nin PKK ile ilişkilerinde Türkiye ayağında çok önem verdiği bir isim olduğunu kaydettiler. Devamlı diplomatik plaka (CD) ile dolaştığı için, niyet edilmesine rağmen (!) alınamadığını ifade ettiler.

"Kim bu adam", "Bu kadar faaliyeti bilindiği halde nasıl yıllardır ABD Konsolosluğu görevine devam etmiş" sorularını kenarda tutacağım. Bu çok önemli haberi takip ederken ulaştığım bilgiler ışığında şu soruları gündeme getireceğim:

*Hamza Uluçay, ABD'nin bölgedeki faaliyetlerini yönlendiren isim mi?..

*MİT ve Jandarma bu isimle ilgili kayıtlarını açacak mı?..

*Uluçay, ABD Konsolosluk yetkilileri ile PKK'nın uzantıları arasında bağlantı sağlayan isim mi?..

*Gözaltına alınmasından sonra, ABD'den serbest bırakılması için herhangi bir baskı veya telkin geldi mi?..

* Gözaltı süreci hala devam ediyor mu?..

* 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi ve sonrasında İncirlik üssü ile ilgili herhangi bir bağlantı ve ilişkilerine rastlanıldı mı?..

*Hamza Uluçay'ın aile bağlantıları ile ilgili bilgiler nelerdir?.. Kendisi nerelerde eğitim görmüştür?.. Türkiye'ye gelişi ve bu göreve başlayışı nasıl olmuştur?..

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana emniyetini bu cesur operasyondan dolayı canı gönülden tebrik etmek gerekir.

Ancak, gelişmeler kamuoyuna sağlıklı bir şekilde aktarılmazsa, kafalarda "acaba büyük balık yanlışlıkla mı yakalandı" sorusu yer eder...