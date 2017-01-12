Kocaeli’nde Ülkücülere ters kelepçe

Kocaeli Üniversitesi konsey seçiminde yaşanan gerilim sonrası MHP İl Başkan yardımcıları ve ocak başkanlarının da aralarında bulunduğu 35 Ülkücü ters kelepçeyle alındı.

Ülkücü gençlerin Kocaeli Üniversitesinde Konsey seçimlerini kazanmalarının ardınan seçimler geçersiz sayılmış ve yeniden seçim kararı alınmıştı. Tekararlanan seçimde yaşanan tartışmalar sonrası ülkücüler ters kelepçe ile ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

İçlerinde Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Ercan Bayrak, Kocaeli İl Ocak Başkan Yardımcıları Murat Keleş, Abdullah Dülger, Karamürsel Ocak Başkanı Cihan Özer, Körfez Ocak Başkanı Zafer Kılıç'ın da bulunduğu 35 Ocaklı ters kelepçe ile Emniyet Genel Müdürlüğüne götürülmesi tepkilere yol açtı.

Kocaeli İl Başkan yardımcılarından Erkan Azeri, kendisinin ve yine MHP İl Başkan yardımcısı Hamza Güloğlu'nun da ifade vermek üzere Emniyet Müdürlüğüne davet edildiklerini, yaşanan olayın azmettiricisi olarak gösterilmek istendiklerini bildirdi.