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Bahçeli: Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı

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Bahçeli: Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı
Bahçeli, terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Ahmet Türk ve Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bahçeli, HDP'li Ahmet Türk'ün tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.

Devlet Bahçeli, Anayasa değişiklik teklifinin görüşüldüğü sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Terör soruşturması sonucunda tutuklanan HDP'li Ahmet Türk hakkında da konuşan Bahçeli, "74 yaşındaki Ahmet Türk, rahatsızlığı nedeniyle insani boyut gözönünde bulundurularak tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanmalı" dedi.

ANAYASA MECLİS'TEN GEÇMEZSE PARLAMENTO YENİLENMELİ

Bahçeli, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu Anayasa değişikliğinin Meclis'te referandum yolu açık olarak kabul edileceği görülüyor. Görüşmelerde özellikle gerilim stratejisi izleniyor. Böyle devam etmemesi lazım. Meclis'teki gerilim referandum sürecinde Türkiye geneline yayılabilir. Kabul ve ret lotosu oynanıyor. MHP'ye yapılan haksızlık, doğru bulmuyorum. Oylamada ani iniş çıkış beklemiyorum. Düşüş beklemiyorum artış olabilir. Fireyi mercekle aramak lazım. Başika'dan sonuç almadan geri adım atmamak lazım. Anayasa Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli" 

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