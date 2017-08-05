Koncuk, "Kapsamlı mülakat sistemine göz yummayacağız"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk, mülakat sisteminin yarattığı olumsuzlukları sert bir dille eleştirdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, mülakat sisteminin yarattığı olumsuzlukları sert bir dille eleştirerek, "Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı olarak söylüyorum ki, aynı anlayışın devam etmesi halinde gerekli tepkileri göstereceğiz. Bu tepkilerin en neti, bu sınavları kökten protesto etmek olacaktır" dedi. Yönetici atamada yaşananların üzüntü verici olduğunu, gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerek diğer bakanlıkların merkez teşkilatının taşraya hakim olamaması nedeniyle meydanın yerel çetelere kaldığını söyleyen Koncuk, şöyle konuştu:

"İktidar bu çetelere gerekli tedbirleri almak ve kamu düzenini liyakatli, kabiliyetli insanlara teslim edebilmenin yolunu aramak zorundadır. Şayet bu yerel çetelerin hakimiyeti önlenmezse, MEB başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar ahlaki zaafiyet içindeki insanlara kalacaktır. Bilgisiz, donanımsız, egoist insanların yönettiği hiçbir kurum ve kuruluştan istenilen hizmeti ve başarıyı sağlaması beklenemez. Tüm kurum ve kuruluşlarda uygulanan traji komik mülakatın nitelikli insanı bulma yöntemi olmaktan çok uzaklaştığını artık herkes görmelidir. Vatansever insanların dışlanmasına tahammülümüz yoktur. Bu anlayış ve ucube mülakat devam ettiği ve bir garanti verilmediği sürece bu sınavlara girmenin anlamsız olduğunu üyelerimize anlatacağız. Türkiye Kamu-Sen olarak bugüne kadar, düzelir,artık bunlardan ders alınır diyerek üyelerimizin görev talep etmesini bir vatanseverlik olarak gördük. Bunca şaibeye rağmen,bu rezaletleri önlemek bir yana mülakatın daha kapsamlı hale getirilmesi ve yerel çetelere göz yumulması kabul edilemez.