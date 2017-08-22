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Konyaspor Başkanı'nın serbest bırakımasına AKP'li vekilden tepki!

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Konyaspor Başkanı'nın serbest bırakımasına AKP'li vekilden tepki!
Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmasına AKP'li Külünk'ten tepki geldi.

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “Millet adına soruyorum. Bylock'tan gözaltına alınan bu şahıs neden sonra serbest bırakıldı. Bu şahsı koruyan mı var?” diye sordu.

Sosyal medyadan sert mesajlar paylaşan AKP’li Metin Külünk, şunları yazdı:

“Konya'da olup bitenleri millet çok iyi takip ediyor. Kim kime hangi baskıları uyguluyor, kim kimi niçin koruyor. Hepsini millet biliyor. Adalet ve güvenlik bürokrasisine milletin çağrısıdır, ‘Konya'da kimin akrabası kimin iş ortağı olduğuna bakmayacağınızdan emindir milletimiz.’ Millet bu tip cümleler duymaktan bıktı artık, ve yeter diyor. Kim olursa olsun hesabı sorulacaktır. Şahsi ikbal milletin kaderinin önüne geçemez. ‘O, onun yakını, bu, bunun ortağı, bu, şunun akrabası, bu, bunun arkadaşı’ cümlelerini millet duymak istemiyor. Ve gereğinin yapılmasını istiyor. Ellerindeki para gücü ile Konya'daki FETÖ yapılanmasının işbirlikçi ayağı yerel medya üzerinde konunun konuşulmaması için baskı yapmayın. Futbol'da FETÖ yapılanmasının mutlaka üzerine daha güçlü gidilmeli. Temiz futbol için futbolun bağırsakları temizlenmeli.”



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