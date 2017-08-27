Bugünkü YENİÇAĞ »

Konyaspor eski Başkanı Ahmet Şan'dan ByLock açıklaması

»
Konyaspor eski Başkanı Ahmet Şan'dan ByLock açıklaması
Bylock iddiasının ardından ifade veren, yurtdışı yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve ardından Konyaspor Başkanlığı'ndan istifa eden Ahmet Şan basın açıklaması yaptı.

Ahmet Şan kendini şöyle savundu:

Ben gözaltına alınmadım, geçen hafta pazar günü sosyal medya üzerinden şahsım hakkında Bylock kullanıcısı iddiası içeren bir tweet hakında suç duyurusu için 21 Ağustos pazartesi günü adliyeye gittim. Hakkımda soruşturma olduğunu ve 2015 yılı Haziran ayına kadar çalıştığım şirket üzerinde kayıtlı olan bir telefonda 2014 yılı Eylül ayında 3 haftalık bir sürede Bylock girişi tespit edildiği iddiasını o an orada öğrendim.

Avukatımı çağırdığım taktirde ifademin alınacağının söylenmesi üzerine avukatımı adliyeye çağırdım. İfademin alınması üzerine hakkımdaki suçlamaları kabul etmeyerek elimdeki kullandığım 2 telefonumu, eskiden kullandığım ve imha etmediğim 3 telefonun da evimde olduğunu ve getirebileceğimi söyledim.

Bunun üzerine o an itibarıyla talimat verildi, evimde arama yaptırılarak 3 telefon ve çocuklarımın da kullandığı 3 bilgisayar incelenmek üzere alınmıştır.

YURTDIŞI YASAĞI KONDU

ifademde Konyaspor'un 25 Ağustos cuma günü Monaco'da UEFA Avrupa Ligi çekilişini belirtmem üzerine yurtdışı yasağı konmuştur. Benim hain terör örgütü FETÖ'yle hiçbir ilgim yoktur. Ben gözaltına alınmadım, adliyeye suç duyurusunda bulunmak üzere kendim gittim.

Dosya verileri ve detaylı savunma için süre istemem üzerine talebim üzerine tutuklanmadan salıverilmem gerçekleştirilmiştir.

'BYLOCK İNDİRMEDİM'

Bylock programını indirmedim ve kullanmadım. Hakaret kabul ederim.

Hayatım boyuncu üstlendiğim tüm görevleri başarıyla yerine getirdim. Kimseden himaye istemedim. Elde ettiğim tüm makamların bu başarıların sonucudur. Babamdan bana ve torununa kalan bir daire, eşim, oğlum ve şahsıma ait 1 daire, eşime ait bir dükkan ve alt segmentten birer arabamız bulunmaktadır.

Üzerime kayıtlı başka bir gayrimenkul bulunmamaktadır.

 2006'da ortaklığından ayrıldığım şirket haricinde hiçbir şirkette ortaklığım yoktur. Cevabını veremeyeceğim hiçbir faaliyette bulunmadım.

Yargısız infaz yapanlarla yargı önünde hesaplaşacağım.

İlgili Haberler
Konyaspor'da ByLock krizi büyüyor... O isimlerden de çıktı!Konyaspor Başkanı'nın serbest bırakımasına AKP'li vekilden tepki!Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan istifa etti!Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'a ByLock'tan gözaltı!
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Konyaspor eski Başkanı Ahmet Şan'dan ByLock açıklamasıKonyaspor eski Başkanı Ahmet Şan'dan ByLock açıklamasıOzan Tufan, Aziz Yıldırım'ın sözlerinin ardından sabaha kadar ağlamış!Ozan Tufan, Aziz Yıldırım'ın sözlerinin ardından sabaha kadar ağlamış!Beşiktaş'tan Vida açıklamasıBeşiktaş'tan Vida açıklamasıTakım arkadaşları Tolga Ciğerci'ye lakap taktıTakım arkadaşları Tolga Ciğerci'ye lakap taktıKonyaspor'da ByLock krizi büyüyor... O isimlerden de çıktı!Konyaspor'da ByLock krizi büyüyor... O isimlerden de çıktı!Floyd Mayweather – Conor McGregor yılın maçı böyle bittiFloyd Mayweather – Conor McGregor yılın maçı böyle bittiBeşiktaş - Bursaspor : 2-1 Maç özetiBeşiktaş - Bursaspor : 2-1 Maç özetiAmedsporlu Deniz Naki'ye yumruklu saldırıAmedsporlu Deniz Naki'ye yumruklu saldırıDi Maria Barcelona yolundaDi Maria Barcelona yolundaTFF'den down sendromlu çocukların stada alınmamasına soruşturmaTFF'den down sendromlu çocukların stada alınmamasına soruşturma
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti