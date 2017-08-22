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Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan istifa etti!

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Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan istifa etti!
ByLock'tan ifade veren Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan görevinden istifa etti.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock’ kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na ifade veren ve daha sonrasında serbest bırakılan Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, görevinden istifa etti.

"GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

 Atiker Konyaspor Kulübü Başkanlığı'ndan istifa ettiğini duyuran Ahmet Şan,"Büyük Türk Milletine ve Konyaspor camiasına arzımdır. 54 yıllık yaşantım boyunca ailemin, büyüklerimin ve şahsıma inanıp benimle yol yürüyenlerin başını öne eğecek kasıtlı hiçbir eylemim olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"HAKLIYIM VE MASUMUM"

FETÖ ile herhangi bir bağlantısının olmadığını iddia eden Şan, "Haklılığım ve masumiyetimin ortaya çıkacağına inandığım bu sıkıntılı süreçte büyük sevdama, Konyasporuma zarar gelmemesi adına; Konyaspor Kulübü Derneği üyeliğinden ve dolayısıyla büyük zaferleri yaşadığım Konyaspor başkanlığı görevinden istifa ediyorum" diye konuştu.

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