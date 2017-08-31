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Koray Aydın: Hedefleri topluma korku saçmak

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Koray Aydın: Hedefleri topluma korku saçmak
Koray Aydın, İzmir Buca'da gerçekleşen terör eyleminin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sabah saat 08.00 sıralarında, Buca’nın Aydın-İzmir Otoyolu’na yakın bölümünde yer alan Buca-Koop Mahallesi’nde, Ahmet Piriştina Bulvarı’ndaki bir çöp konteynerine konulan bomba, cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında patlatıldı.

Patlamayla birlikte biri ağır olmak üzere 8 kişi yaralanırken, servis otobüsünde hasar meydana geldi, çevredeki evlerin camları kırıldı. 

KORAY AYDIN'DAN TEPKİ

İzmir Buca'da yaşanan patlamaya siyasete Meral Akşener'in önderliğinde kurulacak Yeni Parti'de devam etme kararı alan Koray Aydın da çok sert tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Aydın, "İzmir Buca'da sabah saatlerinde gerçekleşen hain saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Teröristlerin eylem için seçtikleri günün mübarek kurban bayramının arefesi olması dikkat çekici. Hedefleri çok açık; topluma korku salmak.

Korkmayacağız, teröre teslim olmayacağız. Ancak bugün yönetimde bulunanların da tedbirleri artırmak zorunda oldukları bir gerçekliktir" ifadelerini kullandı.

Türk Milleti'nin huzuru için eylemler daha gerçekleşmeden önlenmeli, teröristlere soluk dahi aldırılmamalıdır.

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