İzmir'deki patlamada sosyal medyayı sallayan ayrıntı

İzmir'de meydana gelen patlamada otobüste asılı olan Türk Bayrağı'nın fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

İzmir Buca'da cezaevi servis aracı geçişi sırasında meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri çöp konteynırına tuzaklanan bombannın uzaktan kumanda ile patlatıldığı şüphesi üzerinde duruken patlama alanında çekilen bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.

Patlama sonrası yansıyan fotoğrafta cezaevi aracının ön camında asılı olan Türk Bayrağı'nın patlamaya rağmen düşmediği görüldü. Twitter'de gündem olan patlamayla iligli atılan mesajlardan bazıları şöyle: