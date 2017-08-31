Bugünkü YENİÇAĞ »

İzmir'deki patlamada sosyal medyayı sallayan ayrıntı

»
İzmir'deki patlamada sosyal medyayı sallayan ayrıntı
İzmir'de meydana gelen patlamada otobüste asılı olan Türk Bayrağı'nın fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

İzmir Buca'da cezaevi servis aracı geçişi sırasında meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri çöp konteynırına tuzaklanan bombannın uzaktan kumanda ile patlatıldığı şüphesi üzerinde duruken patlama alanında çekilen bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.

Patlama sonrası yansıyan fotoğrafta cezaevi aracının ön camında asılı olan Türk Bayrağı'nın patlamaya rağmen düşmediği görüldü. Twitter'de gündem olan patlamayla iligli atılan mesajlardan bazıları şöyle:

İlgili Haberler
İzmir'de cezaevi servis aracının geçişi sırasında patlama!
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Almanya'dan Türkiye'yi kızdıracak adımAlmanya'dan Türkiye'yi kızdıracak adımVatan Şaşmaz cinayeti soruşturmasında flaş gelişmeVatan Şaşmaz cinayeti soruşturmasında flaş gelişmeİzmir'deki patlamada sosyal medyayı sallayan ayrıntıİzmir'deki patlamada sosyal medyayı sallayan ayrıntıTürkiye yeniden saman ithal ediyorTürkiye yeniden saman ithal ediyorÜnlü mekanın ortağına uyuşturucudan tutuklandıÜnlü mekanın ortağına uyuşturucudan tutuklandıO yasak kalkıyorO yasak kalkıyorÖğretmenlere 'mazeret ataması' ve 'alan değişikliği'Öğretmenlere 'mazeret ataması' ve 'alan değişikliği'İzmir'de cezaevi servis aracının geçişi sırasında patlama!İzmir'de cezaevi servis aracının geçişi sırasında patlama!Yeniçağ yazarlarını gündemi yorumluyorYeniçağ yazarlarını gündemi yorumluyorGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 31 08 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 31 08 2017
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti