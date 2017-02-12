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Koray Aydın'dan Akşener ve Oğan'a Ülkücü desteği

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Koray Aydın'dan Akşener ve Oğan'a Ülkücü desteği
MHP Genel Başkan Adayı Aydın, 'hayırcı'lara yapılan baskılara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

MHP Genel Başkan Adayı Dr. Sinan Oğan'ın 'hayır' propagandası yaptığı 3 Hilal TV'nin kapatılmasının ardından, bir diğer MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener'in Çanakkale'de yapacağı toplantı da son dakikada engellenmeye çalışıldı.

Akşener ve Oğan'a yapılan baskılar ters teperken, MHP Genel Başkan Adayı Koray Aydın'dan da Akşener ve Oğan'a tam destek geldi.

Sosyal medya hesabından yapılan baskılara çok sert tepki gösteren Aydın, "Tam da bugün bahsettiğimiz konuların üzerine 'Hayır' diyenlere yönelik baskılar; salonları kapatıp, elektrikleri kesip, internet TV kanallarını kapatmaya vardı. Yakında su da yok derlerse şaşmamalı. Elektrikleri kesmek Sayın Akşener'i yıldıramamış, 3Hilal TV yi kapatmak Sayın Oğan'ı susturamamıştır" ifadelerini kullandı.

 

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