Körler için Mert Nobre..

Uzun yıllar Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük kulüpler başta olmak üzere ülkemizde top koşturan ve Türk vatandaşlığına da geçen Brezilyalı futbolcu Mert Nobre, aylardır gazetecileri ve televizyoncuları peşinden koşturuyordu ve nihâyetinde kamuoyunun merakla beklediği referandum kararını açıkladı. Ne Başbakanın 'hayır' verecek olanlara yönelik "terörist" suçlamasının, ne CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sistemi savunan ve cumhuriyete sahip çıkan muhalefetinin, ne Bahçeli'nin Barzani çıkışının ne de havuz medyasının canhıraş gayretlerinin değiştiremediği referandum tartışmalarındaki dengeleri alt üst eden ve ibrenin 'evet'ten yana dönmesini sağlayan açıklama Mert Nobre'den geldi.

Anketlere gelen yasaklama kararının da Mert Nobre'nin açıklamasıyla 'evet' lehinde değişen dengelerin bir daha 'hayır' lehine dönüşmemesi için alındığı Ankara'nın derin kulislerinden sızan haberlere arasında.

Başlangıçta % 30 Türk % 70 Brezilyalı olduğunu belirten Brezilyalı Mert Nobre, kendisindeki değişimin hızlı gerçekleştiğini, önce % 50-50 olmak üzere yani yarı yarıya Türk ve Brezilyalı olduğunu fakat bir sabah uyandığında bu oranın % 80 Türk ve %20 Brezilyalı olduğunu fark ettiğini, bu oranın ilerleyen günlerde daha da Türk olmak lehinde yükseleceğini umduğunu ve 16 Nisan'dan önce bu orana ulaşmak istediğini belirten yıldız oyuncu bu hislerle referandumda "evet" diyeceğini açıkladı.

Açıklamasını derin siyâsî analizlerle destekleyen Mert Nobre'nin "evet" açıklamasından sonra, 'hayır' cephesinde yer alan 12 profesör, 23 doçent, 42 yardımcı doçent ve 63 asistanın diplomalarını yırttıkları, Yılmaz Özdil ve Bekir Coşkun gibi usta gazetecilerin, "Ulan her Allah'ın günü yazı yazıyoruz, kendi çapımızda duayen gazeteciyiz, milyonlarca okuyucumuz var hesapta, herifin bir topun peşinden koşmaktan başka mahareti yok, bir açıklamayla referandumun seyrini değiştirdi. Bundan sonra yazı mazı yazılmaz kardeşim, ahan da kalemimizi kırıp bir sahil kasabasına yerleşiyoruz" diyerek gazeteciliği bıraktığı haberi ikitelli medyasına ve ülke gündemine bomba gibi düştü.

Kafa golleriyle meşhur Mert Nobre, "16 Nisan'da oy kullanacağım. 'Evet mi, Hayır mı?' sorusunun cevabı bende kalsın demiyorum" diyerek yasaklanıncaya kadar yapılan anketlerdeki yüksek orandaki kararsızları yani oyunun rengini belli etmeyenleri de cesaret bunalımına soktu. Kendilerine saygılarını yitiren kararsız veya kararını açıklayamayan kitleler, "16 yıllık Türk vatandaşı Mert Nobre kadar olamadık lan, yazık bize, adam gibi oyumuzu bile açıklayamadık ve kararsızlar liginden bile düştük evde çoluğun çocuğun yüzüne bakamıyoruz, maskara olduk hepten" diyerek içlerine kapandılar ve yoğun olarak antideprasan kullanmaya başladılar.

"Türkiye son 16 yılda çok büyük gelişmeler kaydetti. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Başkanlık, siyasi istikrar, hızlı kalkınma, güçlü hükümet, güçlü yönetim, birlik ve uzlaşma demek. Buna niye 'Hayır' diyeyim ki? Tabii ki 'Evet' diyeceğim"

İşte bu sözler şimdilik % 80 Türk ve % 20 Brezilyalı Mert Nobre'ye ait.

Alışkanlık olsa gerek, kör gözüm parmağına kabilinden çakmış Mert Nobre doksana ve referandum ağlarının köşesindeki örümcek ağlarını almış. Öyle bir vurmuş ki Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, MHP'li muhalifler ve tüm 'hayır'cı cephe sol köşeye, top sağ köşeye ters köşe olmuş.

Allah var, eğriye eğri, doğruya doğru, üçgene üçgen, elipse elips demek lazım şimdi, istikrarsızlıktan ve bir türlü işlemeyen parlamenter sistemden az çekmedi Mert Nobre. Hele ki 16 yıldır şahitlik ettiği istikrar, hızlı kalkınma, güçlü hükümet, güçlü yönetim, birlik ve uzlaşmanın Başkanlık demek olduğunu da anladıktan sonra, geriye bir tek "evet" demek ve bunu da kamuoyuna açıklamak kalmış Mert Nobre için.

% 80 Türk tarafıyla bu kadar derin analizler yapan Mert Nobre'den 16 Nisan'dan bir gün önce bile olsa geriye kalan % 20'llik kısmını da tamamlayarak, referandumdan 'evet' çıkması halinde başkanlık sistemine geçmek için neden iki yıl bekleyeceğimizi de açıklamasını bekliyoruz.

Kim bilir, belki o açıklamadan sonra cümbür cemaat, bütün mahalle hepimiz çılgınlar gibi kopar ve 'evet' deriz…

Tam "evet" diyeceğim, bir gülme geliyor…