Küçükkaya: Ülkücülere medya ambargosu uygulanıyor

Gazeteci Küçükkaya, Çalar Saat programında, medyanın tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini savunarak, Ülkü Ocakları genel başkanlarının “hayır” çağrısıyla ilgili haberlerin görmezden gelinmesine tepki gösterdi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, her sabah FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat programında ana akım medyaya çarpıcı eleştiriler yöneltti. 26 yıllık gazeteci olduğunu vurgulayan Küçükkaya, Ülkü Ocakları Genel Başkanlarının yaptığı 'hayır' açıklamasının hiçbir gazete ve televizyonda yayınlanmamasına çok sert tepki gösterdi.

MHP Genel başkan adaylarının açıklamalarına da ambargo konulduğunu ifade eden Küçükkaya, Türkiye’de gazetecilik yapılmadığını söyledi.

İşte İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programında yaptığı değerlendirme:

Almanya'nın yaptığı büyük hatadır. Demokrasiye aykırı edinimlerde bulunmamalıyız. Ama biz onlara karşı elimizi güçlü tutmak için kendi içimizde demokratik olmalıyız. Meral Akşener'e, Koray Aydın'a, Sinan Oğan'a, Ümit Özdağ'a yapılanlar ortada.

"HABER SAKLAMAK NAMUSSUZLUKTUR"

Almanya'yı kınayalım, Hollanda'yı kınayalım ama ülkede bir partinin Ülkü Ocakları başkanlığı yapmış 10 ismi çıkıyor referanduma ilişkin karar açıklıyor. Dün hiçbir haber bülteninde bunu göremedik biz. Ki ben anons ettim dün. Bunun haber değeri yok mudur? Vardır. Ve bana diyor ki o Ülkü Ocakları'nın eski başkanları; 'bizi hiç kimse programlara davet etmiyor. Arıyoruz, 'sizi çıkaramayız' diyorlar. 'Bizim söylediklerimizin önemi yok mu' diyoruz, 'var ama biliyorsunuz patron...' diyorlar. Bakın böyle referanduma gidemeyiz, bırakın konuşsunlar.

10 tane Ülkü Ocakları Başkanı karar veriyor. Hiçbir gazete ve televizyon bunu görmüyor. Buna karartma derler. Haber saklamak namussuzluktur. Ülkeye ihanet etmek budur işte aslında.

"HABERİ YALNIZCA YENİÇAĞ VERDİ!"

Haberi sadece Yeniçağ gazetesi verdi. Erdoğan'a Bahçeli'nin Avrupa desteği haberini de vermişler. Bugün gazetelerde Ülkü Ocakları başkanlarıyla ilgili haberi sadece Yeniçağ'da gördük.

1991'den 2017'ye aralıksız gazetecilik yapıyorum. Neyin haber olduğunu bilirim. 5 yıl gazetede yönettim, 5 yıl manşet attım.Ülkü Ocakları'nın Genel Başkanlarının 'hayır' kampanyası bal gibi haberdir. Kaçamazsınız.