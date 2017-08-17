Kulüpler Birliği dağılmanın eşiğine geldi

Kulüpler Birliği’nde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta bundan sonra Kulüpler Birliği toplantılarına başkan seviyesinde katılmayacaklarını bildirdiler.

Göksel Gümüşdağ’ın, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı’ndan ayrılmasından sonra 16 kulübün desteklediği (Osmanlıspor ve Beşiktaş desteklemedi) G.Saray Kulübü Başkanı Dursun Özbek başkanlığa seçildi.

Özbek başkan seçildikten sonra Başkanvekili olarak Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Şekip Mosturoğlu ve Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut’u belirledi. Toplantı sona erdi. Ama Beşiktaş Kulubü Başkanı Fikret Orman, Dursun Özbek’e bundan sonra Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına kendisinin katılmayacağını söyledi.



Orman gerekçe olarak da, “Bir kulübümüz (Fenerbahçe) yıllardır burada başkan değil, asbaşkan seviyesinde temsil ediliyor. Bundan sonra Beşiktaş Başkanı olarak ben yokum. Beşiktaş’ı temsilen bir yöneticimiz toplantılara katılacak” dedi.Dursun Özbek ise, Fenerbahçe’nin yıllardan beri bu toplantılara başkan düzeyinde katılmadığını dolayısıyla Fikret Orman’ın şimdi bu kararının kendisinin başkanlığına yönelik bir protesto olarak algılanacağını söyledi.

Orman, yaptığı açıklamada, “Şekip Bey bizim dostumuz. Yıllardan bu yana toplantılarda hep birlikteyiz. Ama şimdi durum değişti, Başkanvekili oldu. Dursun Bey’in katılmadığı toplantılarda başkanlara başkanlık etmesini ben kulübüm adına doğru bulmuyorum. Şekip Bey Fenerbahçe Başkanı olur, gelir bu toplantılara başkanlık eder hiç itirazımız olmaz” dedi.

Orman’ın ardından Özbek’e bir sürpriz de Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’dan geldi. Usta da Trabzonspor olarak bundan sonra başkan seviyesinde toplantıya katılmayacaklarını açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig’de yer alan kulüplerin üye olduğu bir oluşum. Birliğin amacı spor kulüpleri arasında dayanışmayı ve dostluğu sağlamak. 2000 yılında kurulan birliğin ilk başkanlığını İlhan Cavcav yaptı.