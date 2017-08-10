Bugünkü YENİÇAĞ »

Kupa finallerinde yeni dönem

»
Kupa finallerinde yeni dönem
Beşiktaş-Konyaspor maçı sonrası çıkan olayların ardından konu ile ilgili İçişleri ve Spor Bakanlığı inceleme başlatmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Kupa finallerinde e-bilet sistemini uygulayacağız" açıklamasında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2017-2018 sezonunda 6222 sayılı sporda şiddet düzensizliğin önlenmesi hakkında kanunun uygulanması ve müsabakaların düzen, huzur içinde yapılmasının sağlanması konularında toplantı düzenledi.

Bakanlık Merkez binasında gerçekleştirilen toplantının koordinasyonunu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak üstlendi. Programa Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Spor Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu ve Hentbol Federasyonu Başkanları katıldı.

Zirvenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada, "Müsabakaların risk analizlerini yapacağız. Kupa finallerinde e-bilet sistemini uygulayacağız. Güvenlik sorununa bir an önce çözüm getirmemiz gerekiyor. Teknolojik kabiliyetimizi artırmak konusunda da çalışmalarımız olacak." dedi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise maçların risklerine göre kategorilendirileceğini ve buna göre önlem alınacağını söyledi. 

İlgili Haberler
Kupa maçına damga vuran bıçağın sahibi serbestFinal maçındaki bıçak dünya basınında
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kupa finallerinde yeni dönemKupa finallerinde yeni dönemAboubakar, Fenerbahçe'ye mi geliyor?Aboubakar, Fenerbahçe'ye mi geliyor?Soldado İstanbul'a geldiSoldado İstanbul'a geldiSivassporlu Berkan Ercan beyin kanaması geçirdiSivassporlu Berkan Ercan beyin kanaması geçirdiFenerbahçe Giuliano ile anlaştıFenerbahçe Giuliano ile anlaştıSumudica: ‘Komandolar gibi çıkıp, onları öldürüp, geri geleceğiz’Sumudica: ‘Komandolar gibi çıkıp, onları öldürüp, geri geleceğiz’Galatasaray’dan Arda Turan hamlesiGalatasaray’dan Arda Turan hamlesiSoldado Fenerbahçe'ye imzayı atıyorSoldado Fenerbahçe'ye imzayı atıyorAziz Yıldırım: ‘TFF’nin istifa etmesi lazım, beceriksizler’Aziz Yıldırım: ‘TFF’nin istifa etmesi lazım, beceriksizler’Herkes bu fotoğrafları konuşuyor!Herkes bu fotoğrafları konuşuyor!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti