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Kupa maçına damga vuran bıçağın sahibi serbest

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Kupa maçına damga vuran bıçağın sahibi serbest
Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Turkcell Süper Kupa final maçında sahaya bıçak attığı belirlenen T.P. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaşlı futbolcu Quaresmanın maçın hakemine teslim ettiği bıçağı atan kişinin Konya’da yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: “06.08.2017 günü, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Beşiktaş A.Ş.- Atiker Konyaspor takımları arasında oynanan Turkcell Süper Kupa Final müsabakasının 79'uncu dakikasında sahaya kesici alet atan T. P. isimli şahıs Konya Emniyet Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 09.08.2017 günü yakalanmış, şahıs hakkında adli ve idari işlemlere başlanılmıştır.”

İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Turkcell Süper Kupa Final maçında sahaya bıçak atan ve polisin yaptığı çalışma sonucu dün Konya’da gözaltına alınan 20 yaşındaki T.P., Samsun Cumhuriyet Savcılığının verdiği talimat ile şüpheli olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Daha önceden poliste suç kaydının bulunmadığı belirtilen T.P. hakkında, “Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair” Kanun uyarınca işlem yapıldığı belirtildi.

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