Kuzey Kore’den flaş hamle

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin, Rusya ve BM'deki temsilcilerini geri çağırdı.

Uzmanlara göre 3. Dünya Savaşı’nın tamtamları olarak tanımlanan restleşme sonrasında sakinleşen iki ülke lideri kapalı kapılar ardında planlar yapıyor. Tansiyon düşük gözükse de Kuzey Kore’den şaşırtan bir hamle geldi. Kuzey Kore, 3 kritik temsilcisini Pyongyang’a çağırdı. Kuzey Kore’nin Çin, Birleşmiş Milletler ve Rusya büyükelçileri, Ji Jae-ryong, Ja Song-nam ve Kim Hyong-jun’u çağırdığı ve saatler boyu süren toplantılara katıldıkları açıklandı.

Pyongyang hükümetinin resmi ajansı Yonhap Haber Ajansı, “Kuzey Kore, üst düzey diplomatik isimlerin Pyongyang’a dönmesiyle birlikte bir toplantı yaptı. Bu toplantı hala devam ediyor” yazarken toplantıya kaç büyükelçi ve temsilcinin katıldığına dair bir açıklama yapılmadı.

Bu toplantıyla birlikte Kuzey Kore’nin gelecek hamleleri ve atacağı askeri adımları tasarladığı tahmin ediliyor. Toplantının ardından Kuzey Kore’nin yeni bir nükleer testi veya füze saldırısı hakkında yeni bir gelişme yaşanacağı öne sürüldü.

Öte yandan Kuzey Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Baik Tae-hyun, “Bu toplantı rutin bir toplantı dolayısıyla arkasında başka bir şey aramaya gerek yok” dedi.