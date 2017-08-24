Kyian Mbappe PSG'de

Fransa'da yayınlanan L'Equipe gazetesi PSG ile Monaco'nun Kyian Mbappe'nin transferi için anlaştığını yazdı.

Fransa'da yayınlanan L'Equipe gazetesi PSG ile Monaco'nun Kyian Mbappe'nin transferi için anlaştığını yazdı.

Gazete transferin Mbappe karşılığında PSG'nin Monaco'ya Draxler, Lucas Moura ve Pastore üçlüsünden birini vereceği belirtilidi.

Haberi manşetinden duyuran L'Equipe transferin önümüzdeki günlerde duyurulacağını öne sürerken Le Parisien de benzer bir iddiada bulundu.

Le Parisien Monaco'nun Mbappe için PSG'den 150 milyon euro + 1 oyunu alacağını yazarken bu oyuncuyu Monaco'nun Draxler, Lucas Moura ve Pastore arasından seçeceğini savundu.

Monaco ve PSG'nin Mbappe transferi konusunda anlaştığı konusunda iki gazete de kesin ifadeler kullandı.

Mbappe, PSG'ye transfer olurda maaşında yüzde 1900'lük bir artış olacak. Şu anda Monaco'dan haftalık 16 bin sterlin maaş alan oyun genç oyuncu PSG'den haftalık 320 bin sterlin alacak.

Bu arada PSG'nin Serge Aurier, Hatem Ben Arfa, Grzegorz Krychowiak, Lucas Moura, Julian Draxler ve Angel Di Maria'nın satışlarının hemen ardından bu transferi açıklayacağı öne sürüldü.