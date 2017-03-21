Bugünkü YENİÇAĞ »

KYK kız yurdunda 'evet' propagandası

»
KYK kız yurdunda 'evet' propagandası
Nevşehir'de KYK Kız Yurdu’nda “Evet” toplantısı düzenlendi. AKP Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider’in konuşma yaptığı toplantı için kız yurduna AKP il yöneticilerinin ve erkek öğrencilerin getirilmesi kız öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Avanos Kız Yurdu’nda bu akşam AKP Nevşehir Milletvekili Gizligider’in katılımıyla 16 Nisan referandumuna ilişkin “Evet” toplantısı düzenlendi. Avanos Erkek Yurdu’nda kalan öğrencilerin, kız yurduna getirilmesi ile yapılan toplantıya gençlik kolları ve ilçe teşkilatında görevli AKPliler de katıldı. Yurtta kalan kız öğrencileri rahatsız eden toplantıyı ANKA’nın ulaştığı yurt yetkilileri de doğruladı. AKPli Gizligider’in bir konuşma yaptığını belirten yetkililer, farklı bir kampüste bulunan erkek öğrencilerin “Evet” toplantısı için kız yurduna alındığını kaydetti.

“EVET PROPAGANDASI İÇİN YURDA GELİYORLAR”

Öte yandan CHP Nevşehir İl Genel Meclis Üyesi Tayfun Ceyhan, yurtta bulunan kız öğrencilerin erkeklerin yurda sokulmasından rahatsız olduklarını ve AKP Nevşehir teşkilatından da birçok kişinin kız yurduna girdiğini vurgulayarak, “Evet propagandası için yurda geliyorlar. Kız öğrenciler erkek öğrencilerin yurda gelmesinden rahatsız oluyorlar. Çocuklar şu anda baskı altında. Telefonda sıkıntılı konuştular. Çocuklar tedirgin bir vaziyette korkarak beni aradılar” açıklamasında bulundu.

İlgili Haberler
"Evet" ne demek biliyor musunuz?Camide AKP mitingiKabe'de 'evet' rezaleti
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
14 yaşındaki çocuk anne olacak14 yaşındaki çocuk anne olacakKılıçdaroğlu, "Önce tarihi okusunlar"Kılıçdaroğlu, "Önce tarihi okusunlar"KYK kız yurdunda 'evet' propagandasıKYK kız yurdunda 'evet' propagandası4 bin 842 kilogram uyuşturucu ele geçirildi4 bin 842 kilogram uyuşturucu ele geçirildiTayfun Talipoğlu hayatını kaybettiTayfun Talipoğlu hayatını kaybettiGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 21 03 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 21 03 2017Elazığ'da depremElazığ'da depremDev ihale sonuçlandı!Dev ihale sonuçlandı!Azmi Karamahmutoğlu, Cilara'nın konuğu olacakAzmi Karamahmutoğlu, Cilara'nın konuğu olacakPKK'lılar Ankara'da öğrencilere saldırdıPKK'lılar Ankara'da öğrencilere saldırdı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti