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Lavrov, "Suriye ordusu teslim mi olsun?"

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Lavrov, "Suriye ordusu teslim mi olsun?"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, basın mensupları ile bir araya geldi, Lavrov'un, gündeminde Suriye vardı.

İran destekli güçlerin Suriye'den geri çekilmesi konusunda uzlaşıya varıp varmadıkları yönündeki bir soruyu yanıtlayan Lavrov, "(ABD ile görüşmelerimizde) İran'dan ya da İran destekli güçlerden bahsetmedik" dedi.

'SURİYE ORDUSU TESLİM Mİ OLSUN?'

"İran destekli güçlerden bahsedecek olursak, bazıları Suriye ordusunu da İran destekli bir güç olarak tanımlamak isteyebilir" diye devam eden Lavrov, "O halde Suriye ordusu ne yapsın, teslim mi olsun? Bana göre bu sadece hüsnükuruntu" ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca, Şam'ın davetiyle Suriye'de bulunan Rusya ve İran'ın bu ülkedeki varlığının meşru olduğunu da vurguladı.

Öte yandan Lavrov başka bir soru üzerine de Rusya, ABD ve Ürdün arasında varılan anlaşmanın, Suriyeli olmayan güçlerin Suriye'nin güneybatısındaki gerilimi azaltma bölgesinden çıkarılmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansı, bir ABD Dışişleri yetkilisinin, 'Rusya'nın, İran destekli güçlerin İsrail işgalindeki Golan Tepeleri'nden belirli bir mesafeye kadar geri çekilmesi konusunda Suriye hükümeti ile çalışmaya ikna olduğunu' söylediğini yazmıştı.

Reuters, bu anlaşmaya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Vietnam'ın Da Nang kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısı kapsamında yaptıkları görüşmede vardıklarını iddia etmişti.

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