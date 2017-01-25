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Lavrov, Suriyeli muhaliflerle görüşecek

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Lavrov, Suriyeli muhaliflerle görüşecek
Suriye'deki çatışmaların durdurulması amacıyla Türkiye ve Rusya'nın Kazakistan'da öncülük ettiği toplantının ardından Rusya'da flaş bir hamle daha geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli muhaliflerle 27 Ocak'ta bir araya geleceklerini açıkladı.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Sputnik'e yaptığı açıklamada, Lavrov'un 27 Ocak'ta Suriyeli muhalif grupların temsilcileriyle bir araya geleceğini doğruladı. Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Moskova'daki görüşme sabah saatlerinde gerçekleşecek. Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye görüşmelerine gönderilen Rus heyetinin başkanı Aleksandr Lavrentyev de dün yaptığı açıklamada, silahlı muhaliflerin 27 Ocak'ta Moskova'ya giderek Lavrov'la görüşeceğini söylemişti.

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