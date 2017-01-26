Astana'da Kürtlere özerklik mi veriliyor!

Suriye'deki iç savaş ve ateşkesin görüşüldüğü Astana'da Suriyeli Kürtlere özerklik teklif edildiği iddia edildi. Rus haber ajanslarının geçtiği bilgiye göre Astana'da muhalifler tarafından ajansa iletilen 27 maddelik bir taslak üzerinde görüşüldü

Taslakta ayrıca Suriye anayasasındaki değişiklikle başkanlık yetkilerinin azaltılması ve parlamentonun güçlendirilmesi de bulunuyor. Ayrıca Suriya Arap Cumhuriyeti adının Suriye Cumhuriyeti olarak değiştirilmesi ve başkanın bir dönem için seçilmesi öneriliyor.



İnterfax ajansı Rusya'nın sunduğu taslakta şu maddelerin olduğunu duyurdu:



1- Suriye'nin Mevcut anayasasının 1’inci maddesi'nde ülkenin resmi adı “Suriye Arap Cumhuriyeti” olarak geçerken, taslakta ülkenin adı “Suriye Cumhuriyeti” olarak değiştiriliyor.

2- Suriye anayasasının 1'inci maddesinde ülkenin bölünmez bütünlüğüne vurgu yapılırken, bu durum taslakta da korunuyor. Ancak taslakta Kürtlere ‘özerklik’ verilmesini içeriyor.

3- Anayasanın 3’üncü maddesinde, İslam Hukuku, yasamanın temeli olarak belirlenirken, taslakta bu ifade yer almıyor

4- Anayasanın 3’üncü maddesinde Suriye Cumhurbaşkanının Müslüman olma zorunluluğu bulunurken taslakta bu madde kaldırılıyor

5- Taslakta, idari bölgelerin kendi dillerini seçme hakkı da tanınıyor. Bu durum Kürtçe’nin özerk bölgede resmi dil olmasının önünü açıyor.

6- Taslakta dikkat çeken diğer bir madde ise Cumhurbaşkanının görev süresinin, bir seferlik yedi yıllık dönemle sınırlandırılması. Bu da mevcut Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın yedi yıl sonra görevinden ayrılması anlamına geliyor.

7- Cumhurbaşkanı genelkurmay başkanı olmayı sürdürecek ancak yetkileri, oluşturulacak olan “Bölgeler Meclisi” tarafından kısıtlanacak.

8- Taslağa göre, anayasa mahkemesinin başkanını Cumhurbaşkanının yerine meclis seçecek.



LAVROV MUHALİFLERLE BİR ARAYA GELECEK



Rus haber ajansı RIA çarşamba günü Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 27 Ocak'ta Moskova'da bazı Suriyeli muhaliflerin temsilcileriyle bir araya geleceğini bildirdi.

RUSYA TASLAKTAN BAHSETMEDİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye'deki Kürtler için özerklik içeren barış görüşmeleri sırasında Rusya tarafından sunulan bir taslaktan kendilerine bahsedilmediğini belirtti.