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Lens'in maliyeti belli oldu

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Lens'in maliyeti belli oldu
Beşiktaş, Sunderland'den Jeremain Lens'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'i satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) bildirdi.

Lens için 15.30'da sözleşme imzalatıp basın toplantısı düzenleyecek olan Beşiktaş Kulübü'nün, Jeremain Lens transferi hakkında KAP'a yaptığı açıklama şöyle: 

Jeremain Marciano Lens'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Sunderland kulübüne 2017-2018 sezonu için net 1.500.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir.

Oyuncuya,

2017-2018 Sezonu için 2.200.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca puan başı 4.000 Avro ödenecektir.

Oyuncu 25 veya daha fazla resmi maçta (Türkiye Kupası hariç) oynadığında 100.000 Avro bonus,

35 veya daha fazla resmi maçta (Türkiye Kupası hariç) oynadığında 50.000 Avro ilave bonus ödenecektir.

Ayrıca UEFA şampiyonluğunda 200.000 Avro bonus ödenecektir.

Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.089.000 Avro olup şirketimize aittir.

Şirketimiz satın alma opsiyonunu kullandığı takdirde oyuncuya

2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Avro

2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Avro 

2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Avro

2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Avro garanti ücret ödenecektir."

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