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Beşiktaş - Konyaspor maçına soruşturma

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Beşiktaş - Konyaspor maçına soruşturma
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında çıkan olaylar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finaliyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 06.08.2017 tarihinde Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda, Beşiktaş ile Konyaspor kulübü arasında oynanmasına karar verilen Türkcell Süper Kupa 2017 futbol karşılaşması sonrasında meydana gelen olaylarla ilgili olarak kamu malına zarar verme, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu´na Muhalefet, Görevi İhmal ve Kamu görevlilerine direnme suçları kapsamında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığımızca Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Türk Ceza Kanunu´nun ilgili hükümleri gereğince resen soruşturma başlatılmıştır’ dendi

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