Loğoğlu: Türkiye daha dik durmalı

ürkiye'nin Barzani yönetiminin aldığı karara dişli bir tepki göstermediğini kaydeden Loğoğlu, İran'ın bu konudaki politikalarının daha açık, daha tutarlı ve daha net olduğuna dikkat çekti.

Fatih ERBOZ / ANKARA

Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu, peşmerge başı Mesut Barzani'nin referandum ısrarının ardından Kerkük Vilayet Meclisi'nin de referanduma dahil olma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Loğoğlu, "Bu kararın daha büyük bir Kürdistan bölgesi içinde yer alması başka, sadece kendi bölgeleri için alınması başka. İkincisi, kararın alınış biçimi ile ilgili kapsamlı açıklamalar var. Türkmenler ve Araplar bu kararı boykot ettiler. Kürt çoğunluğu da Kürtlerin 2003'den beri demografik değişikliklerinin ürünü oldu. Her halükarda tartışmaya açık, referandumun olumsuz tarafını daha da pekiştiren bir gelişme oldu" dedi.

Bu kararın bölgede sıkıntıları arttıracağını söyleyen Loğoğlu, "Kerkük'te ayrıca yerel sıkıntılara yol açacak. Şiddet potansiyeli var mı bilmiyorum ama şiddet olmasını beklemiyorum, referandum şeklen ve muhtemelen yapılacak. 26 Eylül'de Barzani bağımsızlık ilan etmeyecek" diye konuştu. Faruk Loğoğlu, herkesten tepki geleceğini fakat referandumdan sonraki günlerde Barzani tarafından atılacak adımlar neticesinde ve sonrasında gerginliklerin gün ışığına çıkacağını ifade etti.

Türkiye'nin Barzani yönetiminin aldığı karara dişli bir tepki göstermediğini kaydeden Loğoğlu, İran'ın bu konudaki politikalarının daha açık, daha tutarlı ve daha net olduğuna dikkat çekti.

Loğoğlu şöyle devam etti: "İran nüanslı açıklama yapmaya gerek duymuyor. Bizimkilerin sıkıntısı bu noktada bölgesel Kürt Yönetimiyle çok kapsamlı ilişkilerimiz var. Bu da olması gerektiği gibi. Barzani'nin referandumu konusunda böyle çok dişli tepkiler veremiyoruz. Yapmasanız iyi olur açıklamalarıyla geçiştiriyoruz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bağdat'a gitti güzel mesajlar verdi ama bu mesajların arkasını politika olarak getirmesi gerek. Türkiye'nin daha dik durması lazım. Barzani'ye iyilik yapmak istiyorsak Barzani'yi ciddi bir şekilde bunun yanlış bir adım olacağı, Irak'taki Kürtlerin de başını derde sokacağı şeklinde bir açıklamamız olması lazım."

Suriye'de ABD ve Türkiye'nin direkt olarak askeri anlamda karşı karşıya gelmelerinin zor olduğuna da değinen Loğoğlu, Suriye'de aklın devreye girmesi gerektiğine işaret etti.

Loğoğlu, "Şunu bilelim Özgür Suriye Ordusu'na Türkiye destek veriyor, arkasında duruyor olabilir ama adamlarda her adımda, her noktada Türkiye'nin dediğini yapar, yapma dediklerini de yapmaz şeklinde bir denklem içinde de değiliz. Bu nedenle beklenmedik olaylar olabilir" şeklinde konuştu.

Faruk Loğoğlu, Türkiye ve ABD'nin askeri anlamda geniş, vahim, doğrudan doğruya Türk askerlerini hedef alan bir gelişme olmadığı sürece askeri anlamda karşı karşıya gelmeyeceğini aktardı.

Loğoğlu, ABD'nin önümüzdeki süreçte YPG'yi destekleyeceğini ve bu bağlamda Türkiye ile ABD ilişkilerinin sorunlu olacağının göründüğüne vurgu yaptı. Faruk Loğoğlu, siyasi boyutta da özellikle, Suriye'nin geleceği, birlik ve bütünlüğünün tartışılacağını, tam olarak o zaman ABD'nin renginin ortaya çıkacağını dile getirdi.

Loğoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Tabi şunu da bilelim Trump öyle bir dış politika çizgisi izliyor ki Suriye geri plana düşebilir. Kuzey Kore var, Afganistan, İran var. Türkiye ABD arasında Suriye noktasında YPG gerilimi devam edecek."