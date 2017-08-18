Maç sonu yedek kulübesi karıştı

Maçın ardından güvenlik yetkilileriyle Fenerbahçeli yedek oyuncular arasında kavga çıktı.

Mücadelenin sona ermesiyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasının yolunu tutarken güvenlik görevlileri ile sarı-lacivertli yedek futbolcular arasında tartışma çıktı. Sarı-lacivertli futbolcular, sahaya giren Türk taraftarlara yapılan muamele nedeniyle güvenlikle tartıştılar.

Başta Volkan Demirel olmak üzere Fenerbahçe yedek kulübesi buna sert tepki gösterdi. Volkan Demirel, güvenliklerin elinden aldığı taraftarları tribüne gönderdi.

Öte yadan maç öncesi Üsküp'te geniş güvenlik önlemleri alındı. Tüm araçlar bomba tedbirleri nedeniyle arandı.