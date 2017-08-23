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Maçka İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

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Maçka İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
Eren Bülbülün şehit edildiği Trabzon'un Maçka ilçesinde Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin FETÖ'den gözaltına alındı.

Trabzon'un Maçka ilçesi Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin, İzmir merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Zengin, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Zengin, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zengin'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

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